محمد صلاح يقترب من صدارة هدافي الدوري التركي.. تعرف على موقفه

واصل النجم المصري محمد صلاح تألقه بقميص طرابزون سبور؛ بعدما سجل هدفًا جديدًا في شباك ألانيا سبور، خلال المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري التركي الممتاز.

وحقق طرابزون سبور فوزًا مهمًا خارج ملعبه على حساب ألانيا سبور بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم على ملعب ألانيا أوبا، ليحصد 3 نقاط جديدة في مشواره بالمسابقة.

وافتتح فاجنر بينا التسجيل لصالح طرابزون سبور في الدقيقة 17، قبل أن يعزز محمد صلاح تقدم فريقه بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 34، مستفيدًا من تمريرة زميله النيجيري بول أونواتشو، ليؤكد تفوق فريقه ويحسم المواجهة.

ورفع محمد صلاح رصيده إلى 9 أهداف في الدوري التركي الممتاز خلال الموسم الحالي، إلى جانب تقديمه 3 تمريرات حاسمة، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب هدافي المسابقة، ويواصل منافسته على صدارة القائمة.

ترتيب هدافي الدوري التركي بعد الجولة الـ11

وجاء ترتيب أبرز هدافي الدوري التركي الممتاز بعد نهاية منافسات الجولة الحادية عشرة على النحو التالي:

النيجيري جيفت أوربان، لاعب أميد سبور – 10 أهداف.

الصربي دوشان فلاهوفيتش، لاعب بشكتاش – 9 أهداف.

المصري محمد صلاح، لاعب طرابزون سبور – 9 أهداف.

النيجيري فيكتور أوسيمين، لاعب جالاتا سراي – 9 أهداف.

الأوزبكي إلدور شوموردوف، لاعب إسطنبول باشاك شهير – 8 أهداف.

ويواصل محمد صلاح تقديم مستويات مميزة مع طرابزون سبور، بعدما أصبح أحد أبرز المنافسين على لقب هداف الدوري التركي، في ظل استمراره في التسجيل وصناعة الأهداف خلال الموسم الحالي.