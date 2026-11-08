محافظ أسوان يتابع فعاليات الترويج للمبادرة الرئاسية «القرية المنتجة» بكوم أمبو

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، فعاليات اليوم الثالث للترويج للمبادرة الرئاسية «القرية المنتجة»، والتي تم تنظيمها بمركز ومدينة كوم أمبو، بهدف التعريف بالمبادرة وآليات الإستفادة منها، وتشجيع إقامة المشروعات الإنتاجية والإستثمارية بالقرى، بما يسهم فى توفير فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة للأهالى .

يأتى ذلك في ضوء مستهدفات رؤية مصر 2030 فى الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ورؤية أسوان 2040، لتحقيق التنمية المستدامة وبناء إقتصاد محلي قائم على الإستغلال الأمثل للمقومات والموارد المتاحة.

وأكد المهندس عمرو لاشين على أهمية تكاتف جهود الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية ومؤسسات الإستثمار لدعم المبادرات الهادفة إلى تحويل القرى إلى وحدات إنتاجية من خلال حصر المقومات والموارد المتاحة بكل قرية، والتعريف بالفرص الإستثمارية الواعدة، وتقديم التيسيرات اللازمة أمام المواطنين لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع الإهتمام بتطبيق إشتراطات الجودة وسلامة الغذاء، بما يضمن إستدامة هذه المشروعات وتعظيم عوائدها الإقتصادية والإجتماعية.

إستعراض آليات الإستفادة من المبادرة والفرص الإستثمارية المتاحة عبر المنصات الإلكترونية

وشهدت الفعاليات حضور الدكتورة عبير عبد النبي، مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة، والدكتور نور السنوسي، مدير فرع الهيئة العامة للاستثمار، والدكتور محمود الزهري، ممثل هيئة سلامة الغذاء، وشرين عبد المنعم، ممثل المكتب الفني بالمحافظة، وحسين عليان، نائب رئيس مركز ومدينة كوم أمبو.

وتضمنت الفعاليات التعريف بآليات الإستفادة من المبادرة، حيث تم توضيح أن طرح الفرص الإستثمارية وإتاحة الأراضي للمستثمرين سيتم من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية https://egyptindustrialhub.com/ بما يتيح للراغبين الإطلاع على الفرص المطروحة والتقدم إلكترونيًا وفقًا للضوابط وكراسات الشروط التى سيتم الإعلان عنها.

كما تم إستعراض إمكانية تأسيس الشركات إلكترونيًا من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة،

https://gafi.gov.eg بما يسهم في تيسير إجراءات بدء النشاط الإستثماري وتشجيع أهالي القرى ورواد الأعمال على إقامة مشروعات إنتاجية والإستفادة من الفرص التي تتيحها المبادرة.

إستكمال جهود المحافظة لفتح آفاق جديدة للاستثمار والإنتاج وتحويل القرى إلى مجتمعات منتجة

وتأتي هذه الفعاليات إستكمالًا لجهود أجهزة المحافظة لتنفيذ توجهات الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات الاقتصادية المتاحة بالقرى، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والإنتاج، وتحويلها من مجتمعات مستهلكة إلى مجتمعات منتجة ومستقلة، بما يدعم جهود التنمية المحلية ويوفر فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظة.