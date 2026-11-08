قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صلاح يتواصل مع علي ماهر ويهنئه بتولي تدريب المنتخب
حماس : الكارثة المتفاقمة في غزة تستوجب تحركاً عاجلاً لوضع حد للحصار الإسرائيلي
القصة الكاملة.. كيف أدرات الدولة حادث تصادم قطاري العياط؟
شبورة وأمطار ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية المتوقعة غدا
5 سنوات مدة القيد.. قانون السجل التجاري يوضح مواعيد التجديد وإجراءات المحو
مجدي يعقوب: كفاءات مصر قادرة على قيادة العالم
ترامب لـ"CBS": انتصرنا في حربي فنزويلا وإيران وحصلنا على مليارات الدولارات
يحيى الفخراني: أشرف زكي فكرني بـ حمدي غيث في دفاعه عن الفنانين.. وخسارة كبيرة يمشي من منصبه
السيدة انتصار السيسي تنعى ضحايا حادث قطاري العياط وتوجه بتقديم الدعم الكامل لأسرهم
تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي
الصحة: ارتفاع أعداد مصابي حادث قطار العياط لـ112 مصابًا و7 وفيات
ليلة دامية بجامعة أمريكية.. قتيل و3 جرحى في إطلاق نار بكارولاينا الشمالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يتابع فعاليات الترويج للمبادرة الرئاسية «القرية المنتجة» بكوم أمبو

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، فعاليات اليوم الثالث للترويج للمبادرة الرئاسية «القرية المنتجة»، والتي تم تنظيمها بمركز ومدينة كوم أمبو، بهدف التعريف بالمبادرة وآليات الإستفادة منها، وتشجيع إقامة المشروعات الإنتاجية والإستثمارية بالقرى، بما يسهم فى توفير فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة للأهالى .

يأتى ذلك في ضوء مستهدفات رؤية مصر 2030 فى الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ورؤية أسوان 2040، لتحقيق التنمية المستدامة وبناء إقتصاد محلي قائم على الإستغلال الأمثل للمقومات والموارد المتاحة.

وأكد المهندس عمرو لاشين على أهمية تكاتف جهود الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية ومؤسسات الإستثمار لدعم المبادرات الهادفة إلى تحويل القرى إلى وحدات إنتاجية من خلال حصر المقومات والموارد المتاحة بكل قرية، والتعريف بالفرص الإستثمارية الواعدة، وتقديم التيسيرات اللازمة أمام المواطنين لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع الإهتمام بتطبيق إشتراطات الجودة وسلامة الغذاء، بما يضمن إستدامة هذه المشروعات وتعظيم عوائدها الإقتصادية والإجتماعية.

إستعراض آليات الإستفادة من المبادرة والفرص الإستثمارية المتاحة عبر المنصات الإلكترونية

وشهدت الفعاليات حضور الدكتورة عبير عبد النبي، مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة، والدكتور نور السنوسي، مدير فرع الهيئة العامة للاستثمار، والدكتور محمود الزهري، ممثل هيئة سلامة الغذاء، وشرين عبد المنعم، ممثل المكتب الفني بالمحافظة، وحسين عليان، نائب رئيس مركز ومدينة كوم أمبو.

وتضمنت الفعاليات التعريف بآليات الإستفادة من المبادرة، حيث تم توضيح أن طرح الفرص الإستثمارية وإتاحة الأراضي للمستثمرين سيتم من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية https://egyptindustrialhub.com/ بما يتيح للراغبين الإطلاع على الفرص المطروحة والتقدم إلكترونيًا وفقًا للضوابط وكراسات الشروط التى سيتم الإعلان عنها.

كما تم إستعراض إمكانية تأسيس الشركات إلكترونيًا من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة،

https://gafi.gov.eg بما يسهم في تيسير إجراءات بدء النشاط الإستثماري وتشجيع أهالي القرى ورواد الأعمال على إقامة مشروعات إنتاجية والإستفادة من الفرص التي تتيحها المبادرة.

إستكمال جهود المحافظة لفتح آفاق جديدة للاستثمار والإنتاج وتحويل القرى إلى مجتمعات منتجة

وتأتي هذه الفعاليات إستكمالًا لجهود أجهزة المحافظة لتنفيذ توجهات الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات الاقتصادية المتاحة بالقرى، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والإنتاج، وتحويلها من مجتمعات مستهلكة إلى مجتمعات منتجة ومستقلة، بما يدعم جهود التنمية المحلية ويوفر فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظة.

أسوان محافظة أسوان اخبار محافظة أسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار الامريكي

هبط 2.38 جنيه .. مفاجأة في أسعار الدولار بمستهل تعاملات اليوم الأحد بالبنوك

الحادث

إصابة أكثر من 60 شخصًا في انقلاب قطار قادم من الفيوم بالعياط.. صور

الدولار

ارتفاع مفاجئ في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك

سعر الذهب

نزل 1400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الهبوط

الدواجن

ارتفاع جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد 8-11-2026 بالأسواق

إمام عاشور

خاص.. إمام عاشور خارج حسابات علي ماهر في منتخب مصر

الذهب

بعد حالة من التذبذب.. سعر الذهب عيار 21 في مصر بمستهل التعاملات

محمد هاني

محمد هاني يُوجّه رسالة شكر بعد رحيل حسام حسن عن منتخب مصر

ترشيحاتنا

حسام حسن

رسالة مثيرة من أحمد دويدار لحسام حسن بعد رحيله عن منتخب مصر

بطولة العالم للسباحة بالزعانف

تقنيات التصوير تحت الماء لحماية السباحين في بطولة العالم للسباحة بالزعانف للجامعات

كوكا

الأهلي يكشف موعد عودة كوكا للتدريبات.. وتطورات جديدة في إصابة محمد عبدالله

بالصور

مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة

 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة
 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة
 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة

القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟

القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟
القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟
القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟

فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟

فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟
فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟
فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟

قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)

قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)
قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)
قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)

فيديو

حبيب إليسا

قريب ليك يا عمرو.. إليسا تكشف أسرار قصة حبها الجديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هزيمة ترامب ومأزق نتنياهو.. هل حانت نهاية الحروب في الشرق الأوسط؟

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من تصدير المهارات إلى صناعة الخدمات

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انعكاسات نتائج انتخابات أمريكا وإسرائيل على إمدادات أسواق النفط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مجدي يعقوب.. الأيقونة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الإنسان

المزيد