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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

القافلة الدعوية الموفدة من الأزهر الشريف تنفذ برنامجا دعويا وميدانيا بأسوان

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

واصلت القافلة الدعوية التابعة للأمانة العامة للدعوة والإعلام الديني فعالياتها بمحافظة أسوان خلال أسبوع ، وذلك بإشراف فضيلة الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وفضيلة الدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد، وبقيادة الشيخ محمد حفني، مدير عام منطقة وعظ أسوان.

يأتى ذلك في ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبمتابعة من المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان. 

برنامج دعوي وميداني موسع لنشر الفكر الوسطي وتعزيز الوعي المجتمعي

وشهدت فعاليات القافلة تنفيذ برنامج دعوي وميداني متكامل استهدف عدداً من المساجد والمؤسسات التعليمية والصحية ومراكز الشباب بمختلف مدن المحافظة، في إطار رسالة الأزهر الشريف لنشر الفكر الوسطي المستنير، وتعزيز الوعي الديني والمجتمعي، وترسيخ القيم الأخلاقية والتربوية.

وإستهلت القافلة برنامجها بزيارة ديوان عام منطقة وعظ أسوان، حيث كان في إستقبال أعضائها قيادات المنطقة، وتم الترحيب بوفد القافلة، مع تثمين جهودهم الدعوية والعلمية في نشر صحيح الدين وترسيخ القيم الأخلاقية. 

كما إستقبلهم السيد سيد طه، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية، في لقاء عكس روح التعاون والتكامل بين قطاعات الأزهر الشريف.

جولات بالمساجد والمدارس والمعاهد الأزهرية لترسيخ القيم وبناء الوعي لدى النشء

وإمتدت الجولات الدعوية لتشمل عدداً من مساجد المحافظة، حيث قدم أعضاء القافلة الدروس والندوات الدينية التي تناولت مجموعة من القضايا المجتمعية والفكرية، بما يسهم في تصحيح المفاهيم وتعزيز الوعي الديني.

كما شملت الزيارات عدداً من المدارس والمعاهد الأزهرية، حيث زارت القافلة بمدينة أسوان مدارس الثانوية بنات، وفوزية حامد، وعوض السيد، فيما شملت بمدينة دراو معهد دراو الإعدادي الثانوي بنين، ومعهد فتيات دراو الإعدادي الثانوي، وإمتدت إلى مدينة إدفو بزيارة معهد إدفو الإعدادي الثانوي بنين.

وإلتقى أعضاء القافلة بالطلاب والطالبات، وقدموا لهم التوجيهات الدعوية والتربوية التي تستهدف بناء الوعي، وغرس القيم الأصيلة، وتحصين العقول من الأفكار المنحرفة.

دعم جهود تحفيظ القرآن الكريم والاهتمام بالنشء

وفي إطار الإهتمام بخدمة كتاب الله وأهله، حرصت القافلة على زيارة مكتب خاتم المرسلين لتحفيظ القرآن الكريم، تأكيداً على أهمية دعم جهود تحفيظ القرآن الكريم، وتشجيع النشء على حفظه وتدبر معانيه والعمل بأحكامه.

زيارات للمستشفيات لتقديم الدعم المعنوي والتوعية الدينية للمرضى

وإمتدت الجولات الميدانية لتشمل عدداً من المؤسسات الصحية، من بينها مستشفى الرمد، ومستشفى أسوان الجامعي، ومستشفى دراو، ومستشفى المسلة، ومستشفى النيل التخصصي بمدينة إدفو، حيث التقى أعضاء القافلة بالمرضى والمترددين على تلك المؤسسات، وقدموا لهم كلمات الوعظ والتذكير والدعم المعنوي، مع الدعاء لهم بالشفاء العاجل.

التواصل مع الشباب بمراكز الشباب وتعزيز دورهم في خدمة المجتمع

وإختتمت القافلة جولاتها الميدانية بعدد من مراكز الشباب بمدينة أسوان، شملت مراكز شباب بدر، وعزبة الحدود، والحصاية، حيث جرى التواصل مع الشباب وتقديم التوجيهات الدينية والتربوية، والتأكيد على أهمية دورهم في بناء المجتمع والمشاركة الإيجابية في مسيرة التنمية.

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