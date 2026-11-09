مصرع شخص ونجله في تصادم سيارة ودراجة نارية بزراعي المنيا

شهد الطريق الزراعي القاهرة أسوان امام مدينة المنيا ، حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية ، مما اسفر عن مصرع شخص ونجله وإصابة اثنين آخرين.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة ، يفيد بتصادم سيارة ملاكي ودراجه نارية بالطريق الزراعي القاهرة أسوان ، وعلى الفور انتقلت قوة من ضباط البحث الجنائي إلى موقع الحادث.

وتبين من الفحص الأولي وقوع تصادم بين السيارة الملاكي، ودراجة النارية، وأسفر الحادث عن مصرع باسم . س . ق 36 عامًا، ونجله باتريك، عامين، وإصابة زوجته إيريني . ج . ق 25 عامًا، ونجلهما بيشوي، 6 سنوات

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، والجثمانين إلى مشرحة المستشفى ، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة الإجراءات القانونية