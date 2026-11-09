أخبار الوادي الجديد| تمويل 249 مشروعا من خلال مشروعك.. وانطلاق فعاليات اليوم الأول لتدريب عمال دفعة الإمام حسن العطار

شهدت محافظه الوادي الجديد عده فعاليات على مدار اليوم كان من أهمها: محافظ الوادي الجديد: تمويل 249 مشروعا بشهري أغسطس وسبتمبر من خلال “مشروعك

صرّحت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، بأن إجمالي المشروعات التي تم تمويلها خلال شهري أغسطس وسبتمبر من العام الجاري عبر المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية المحلية (مشروعك) بلغ 249 مشروعًا بقيمة تبلغ 23.5 مليون جنيه، أسهمت في توفير 514 فرصة عمل متنوعة للشباب والسيدات.

ووجّهت المحافظ بمتابعة أداء المبادرة أولًا بأول وتطوير آليات العمل بها وتوسيع نطاقها لتشمل أكبر عدد من المستفيدين،

باعتبارها إحدى الأدوات المهمة لتحقيق التنمية المستدامة والحد من البطالة، لافتةً لأهمية التنسيق المستمر مع الوحدات المحلية والبنوك المشاركة لتيسير إجراءات التمويل وتذليل العقبات أمام المتقدمين، مع توفير الدعم الفني والإرشاد للمستفيدين، بما يساعد على ضمان استمرارية المشروعات وتحقيق الجدوى الاقتصادية منها.

جدير بالذكر أن المبادرة أسهمت في تمويل 8651 مشروع وتوفير 17436 فرصة عمل بقيمة تقارب المليار جنيه منذ بداية المشروع بالمحافظة وحتى نهاية شهر سبتمبر من العام الجاري.

مدير مديرية أوقاف الوادي الجديد يشهد انطلاق فعاليات اليوم الأول لتدريب عمال دفعة «الإمام حسن العطار»



​انطلقت بمديرية أوقاف الوادي الجديد فعاليات البرنامج التدريبي المكثف لدفعة العمال المتعاقدين «الإمام حسن العطار» تحت رعاية وزارة الأوقاف وبحضور فضيلة الشيخ رمضان يوسف صالح، وفضيلة الشيخ حسن عبدالحافظ مدير الدعوة، بهدف الارتقاء بالمستوى المهني للعمال،وشهد اليوم الأول تأكيد قيادات المديرية على أهمية الانضباط الوظيفي، الالتزام باللوائح، والمحافظة على المال العام، كما أبرز اللقاء محورية دور العامل في منظومة العمل الأوقافي وأهمية العمل بروح الفريق الواحد للارتقاء بخدمات المساجد.

واختتمت الفعالية بالتأكيد على دعم منظومة التدريب المستمر لبناء كوادر بشرية مؤهلة قادرة على أداء واجباتها بكفاءة واقتدار.

​#وزارة_الأوقاف_المصرية

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تموين الوادي الجديد تكثف حملاتها التفتيشية على المنشآت الحيوية

شارك العميد حسام الدين عطوة، المستشار العسكري لمحافظة الوادي الجديد، والدكتورة سلوى مصطفى، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، في حملة رقابية ميدانية مشتركة، استهدفت متابعة محطات الوقود والأسواق والمنشآت الحيوية، والوقوف على انتظام العمل بها ومدى الالتزام بالضوابط والقرارات المنظمة، وذلك في إطار تكثيف الرقابة الميدانية وضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين.

ضمت الحملة لجنة من مديرية التموين والتجارة الداخلية، شملت أحمد مسلم، مدير إدارة التجارة الداخلية، وزويد طالب غلاب، مدير إدارة الرقابة التموينية، وعلي زيدان، مدير إدارة الحوكمة، حيث جرى تنفيذ جولات تفتيشية على عدد من المنشآت الحيوية والخدمية بالمحافظة.

متابعة محطات الوقود والمنشآت الحيوية

وشملت الجولة المرور على عدد من محطات الوقود، والمستودع الرئيسي للبترول، والمخابز البلدية، ومول «المصرية ماركت»، لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الالتزام بالمعايير والقرارات الوزارية المنظمة، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



إحكام الرقابة وضمان وصول الدعم لمستحقيه

وأسفرت الحملة عن متابعة انتظام العمل بالقطاعات التي شملتها الجولة، والتحقق من الالتزام بالضوابط المنظمة، في إطار جهود إحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت الخدمية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، والتصدي لأي مخالفات تموينية قد تضر بمصالح المواطنين أو بصحتهم وسلامتهم.

وأكدت الدكتورة سلوى مصطفى، استمرار الحملات الرقابية المشتركة والمفاجئة على محطات الوقود والأسواق والمخابز والمنشآت التموينية بمختلف مراكز المحافظة، للتأكد من انتظام العمل والالتزام بالأسعار والقرارات التموينية المنظمة، وضمان توافر السلع والخدمات بصورة منتظمة، مشيرة إلى أن المديرية تعمل على تكثيف المتابعة الميدانية والتنسيق مع الجهات المعنية لرصد أي مخالفات والتعامل الفوري معها، بما يضمن حماية حقوق المواطنين والحفاظ على سلامتهم، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وتأتي هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وحنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، بتكثيف التواجد الميداني وتشديد الرقابة على محطات الوقود والأسواق والمخابز، ومتابعة انتظام الخدمات وتحقيق الانضباط بمختلف القطاعات التموينية بالمحافظة.