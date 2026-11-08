معاشات ديسمبر 2026.. موعد الصرف وزيادة يناير 2027 بالرقم القومي

يبدأ صرف معاشات شهر ديسمبر 2026 اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر 2026، وفقًا للموعد الدوري الذي حددته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف المعاشات في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، ويستفيد من هذه المستحقات نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، الذين يترقبون موعد إتاحة مستحقاتهم الشهرية، بالتزامن مع متابعة التعديلات الجديدة المرتقبة على منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات اعتبارًا من يناير 2027.

ولا تتضمن معاشات ديسمبر 2026 زيادة جديدة لأصحاب المعاشات الحاليين، حيث يحصل المستفيدون على مستحقاتهم بالقيم المطبقة حاليًا، بعد الزيادة السنوية التي بدأ صرفها اعتبارًا من يوليو الماضي، بينما تتجه التعديلات المرتقبة إلى رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، إلى جانب زيادة الحد الأدنى للمعاش ليصل إلى 2080 جنيهًا اعتبارًا من يناير 2027، مقابل 1755 جنيهًا حاليًا، بزيادة قدرها 325 جنيهًا، وذلك للفئات التي تنطبق عليها القواعد التأمينية الجديدة.

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وتشمل إجراءات الحصول على المعاشات خلال ديسمبر مجموعة من منافذ الصرف المتاحة للمواطنين، من بينها ماكينات الصراف الآلي ومكاتب البريد وفروع البنوك وبنك ناصر الاجتماعي ومنافذ فوري المعتمدة، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة وفقًا للخدمات المتاحة للمستفيدين، كما يمكن الاستعلام عن بيانات المعاش إلكترونيًا باستخدام الرقم القومي من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

متى موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2026 في مصر؟

حددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر 2026 موعدًا لبدء صرف معاشات الشهر، وذلك وفقًا لنظام الصرف الدوري الذي يبدأ في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، ويستهدف تيسير حصول أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم على مستحقاتهم المالية دون الحاجة إلى الانتظار حتى نهاية الشهر.

ويترقب نحو 11.5 مليون مواطن موعد صرف معاشات ديسمبر، باعتبارها مصدر دخل أساسيًا لشريحة كبيرة من المواطنين، يساعدهم على تلبية احتياجاتهم المعيشية والوفاء بالالتزامات المالية الشهرية، وهو ما يجعل موعد الصرف وقيمة المستحقات من الموضوعات التي تحظى باهتمام واسع مع اقتراب بداية كل شهر.

وتتيح منظومة الصرف للمستفيدين الحصول على مستحقاتهم من خلال مجموعة متنوعة من المنافذ، بما يمنحهم إمكانية اختيار وسيلة الصرف الأنسب لهم، ويساعد على تسهيل الإجراءات وتقليل التكدس أمام منافذ صرف المعاشات.

هل توجد زيادة جديدة في معاشات ديسمبر 2026؟

لا تتضمن معاشات شهر ديسمبر 2026 زيادة جديدة لأصحاب المعاشات الحاليين، إذ يستمر صرف المستحقات بالقيم المطبقة حاليًا، بعد الزيادة السنوية التي بدأ صرفها اعتبارًا من يوليو الماضي.

وفي المقابل، يترقب المؤمن عليهم تطبيق تعديلات جديدة على الحدود التأمينية اعتبارًا من يناير 2027، وتشمل رفع الحد الأدنى والحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني، إلى جانب زيادة الحد الأدنى للمعاش، بما يؤثر في تسوية معاشات الفئات التي تنتهي خدمتها وتحال إلى التقاعد اعتبارًا من موعد تطبيق التعديلات الجديدة.

ومن المهم التمييز بين الزيادة السنوية التي حصل عليها أصحاب المعاشات الحاليون والتعديلات المرتقبة على الحدود التأمينية، إذ لا تعني التغييرات الجديدة رفع معاشات جميع المستفيدين الحاليين تلقائيًا إلى الحد الأدنى الجديد.

كم يصبح الحد الأدنى للمعاش في يناير 2027؟

من المقرر رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 2080 جنيهًا اعتبارًا من يناير 2027، مقابل 1755 جنيهًا حاليًا، بزيادة قدرها 325 جنيهًا، وذلك للمستفيدين الذين تنطبق عليهم القواعد التأمينية الجديدة.

ويأتي هذا التعديل ضمن التغييرات المرتقبة على منظومة التأمينات الاجتماعية، والتي تتضمن أيضًا تعديل الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، بما ينعكس على الحدود المعتمدة عند حساب وتسوية المعاشات الجديدة.

وتستهدف هذه التعديلات الفئات التي تنتهي مدة خدمتها وتحال إلى التقاعد اعتبارًا من يناير 2027، وفقًا لقواعد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مع مراعاة مدة الاشتراك التأميني وأجر الاشتراك وباقي الضوابط المنظمة لاستحقاق المعاش.

ما الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني في يناير 2027؟

تتضمن التعديلات التأمينية المرتقبة اعتبارًا من يناير 2027 رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، بزيادة قدرها 400 جنيه، كما يرتفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه.

وتأتي هذه التغييرات بالتزامن مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 2080 جنيهًا بدلًا من 1755 جنيهًا حاليًا، بزيادة تبلغ 325 جنيهًا، وذلك بالنسبة إلى الفئات المستفيدة التي تنطبق عليها القواعد التأمينية الجديدة.

وتكتسب هذه التعديلات أهمية بالنسبة إلى المؤمن عليهم الذين تقترب مواعيد إحالتهم إلى التقاعد، نظرًا لارتباط الحدود الجديدة بتسوية المعاشات المستحقة اعتبارًا من يناير 2027، وفقًا للقواعد القانونية المنظمة لحساب المعاش.

من الفئات المستحقة لزيادة الحد الأدنى للمعاش في يناير 2027؟

تستهدف التعديلات الجديدة المؤمن عليهم الذين تنتهي خدمتهم ويحالون إلى التقاعد اعتبارًا من يناير 2027، حيث يتم تطبيق الحدود التأمينية الجديدة عند تسوية معاشاتهم، وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

ولا تعني زيادة الحد الأدنى للمعاش إلى 2080 جنيهًا رفع معاشات جميع أصحاب المعاشات الحاليين تلقائيًا إلى هذه القيمة، إذ يرتبط تطبيق الحد الجديد بحالات التقاعد التي تخضع للتعديلات الجديدة، إلى جانب مدة الاشتراك التأميني وأجر الاشتراك والقواعد المنظمة لحساب وتسوية المعاش.

كما تتطلب الاستفادة من الحد الأدنى الجديد استيفاء مدة الاشتراك التأميني المقررة قانونًا، والتي تبلغ 15 عامًا، مع مراعاة باقي شروط استحقاق المعاش.

وبالتالي، فإن تحديد قيمة المعاش المستحق يتوقف على مدى انطباق الشروط والقواعد التأمينية على كل حالة، ولا يمكن اعتبار التعديل الجديد زيادة عامة تطبق تلقائيًا على جميع أصحاب المعاشات الذين يحصلون على مستحقاتهم حاليًا.

أين يمكن صرف معاشات شهر ديسمبر 2026؟

وفرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مجموعة متنوعة من منافذ صرف المعاشات، بهدف تسهيل حصول أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم على مستحقاتهم الشهرية، وإتاحة أكثر من وسيلة للصرف بما يتناسب مع احتياجات المستفيدين.

وتشمل أماكن صرف معاشات شهر ديسمبر 2026 المنافذ الآتية:

ماكينات الصراف الآلي ATM التابعة للبنوك.

مكاتب البريد المصري.

فروع البنوك الحكومية والتجارية.

فروع بنك ناصر الاجتماعي.

منافذ شركة فوري المعتمدة.

المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، وفقًا للخدمات المتاحة للمستفيدين.

وتتيح تعدد منافذ الصرف أمام المستفيدين اختيار الوسيلة المناسبة للحصول على مستحقاتهم، سواء من خلال ماكينات الصراف الآلي أو مكاتب البريد أو فروع البنوك، إلى جانب وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة.

ما رابط الاستعلام عن معاشات ديسمبر 2026 بالرقم القومي؟

يمكن لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الاستعلام عن بيانات المعاش من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، باستخدام الرقم القومي، وذلك عبر خدمة الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

ويستطيع المستفيد الوصول إلى بياناته من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

اختيار الخدمات الإلكترونية المخصصة لأصحاب المعاشات.

الدخول إلى خدمة الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك.

الضغط على زر الاستعلام أو عرض البيانات، للاطلاع على التفاصيل المتاحة.

رابط الاستعلام عن المعاشات بالرقم القومي:

https://www.nosi.gov.eg/

ويتيح الموقع الرسمي للهيئة الوصول إلى الخدمات الإلكترونية المخصصة لأصحاب المعاشات، والاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش من خلال الرقم القومي، بما يساعد المستفيدين على متابعة بياناتهم دون الحاجة إلى التوجه إلى مقار الهيئة للاستفسار عن المعلومات المتاحة إلكترونيًا.

ما الفرق بين زيادة المعاشات الحالية وتعديلات يناير 2027؟

تتمثل النقطة الأساسية في أن معاشات ديسمبر 2026 تصرف بالقيم المطبقة حاليًا، دون إضافة زيادة جديدة خلال هذا الشهر، بينما ترتبط تعديلات يناير 2027 برفع الحدود التأمينية التي يتم على أساسها تسوية المعاشات الجديدة للفئات التي تنتهي خدمتها اعتبارًا من موعد تطبيق التعديلات.

وتشمل التغييرات رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، والحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، فضلًا عن رفع الحد الأدنى للمعاش من 1755 جنيهًا إلى 2080 جنيهًا، بزيادة قدرها 325 جنيهًا.

ويظل استيفاء مدة الاشتراك التأميني المقررة قانونًا، والبالغة 15 عامًا، من الشروط المهمة للاستفادة من الحد الأدنى الجديد، إلى جانب الالتزام بباقي القواعد المنظمة لاستحقاق المعاش وتسويته.