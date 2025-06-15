محافظ بني سويف: إزالة 841 حالة ضمن حملات المرحلة الثانية من الموجة الـــ 26 لإزالة التعديات

تابع الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الــ 26 لإزالة التعديات التي بدأت الثلاثاء الماضي،تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كافة صور التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، الإدارة العامة لأملاك الدولة،وتضمن الإشارة إلى أن إجمالي ما تم إزالته"منذ بداية المرحلة وحتى أمس " وصل إلى إزالة 841حالة تعد (151حالة على مساحة 38 ألف و705متر أراض أملاك الدولة + 690 حالة على مساحة 163أفدنة أرض زراعية)،وذلك وسط تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً للبرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية

وأشار المحافظ إلى تكليفاته بضرورة إزالة كافة المتغيرات غير القانونية والتعديات على أراض أملاك الدولة والأراضي الزراعية ، مع التشديد على إزالة التعدي بالكامل وتسويتها بالأرض منعا لتكرار أو معاودة التعدى،واتخاذما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية حيال المخالفين سواء من المواطنين المتعدين أو التنفيذين المقصرين ، و استمرار التنسيق بين الجهات التنفيذية والأمنية لتكثيف العمل وزيادة المستهدف من تنفيذ معدلات وحالات الإزالات خلال المرحلة الحالية وكذا المراحل التالية من الموجة الحالية.

تجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة (الموجة 26) يتم تنفيذها على 3 مراحل متالية على مدار أشهر"مايو ويونيو ويوليو" ،حيث بدأت بالمرحلة الأولى التي جرى عقدها في الفترة من 10 إلى 30 مايو الماضي ،تليها المرحلة الثانية في الفترة من 10 إلى 27 يونيو الحالي ، وتختتم بالمرحلة الثالثة في المدة من 5 إلى 25 يوليو 2025