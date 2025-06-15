أخبار بني سويف| إزالة 654 حالة تعد على الأراضي.. والمحافظ يتابع سير العمل في منظومة توريد الأقماح المحلية

شهدت محافظة بني سويف عددًا من الأحداث المهمة على مدار الـ 24 ساعة الماضية، نستعرض أبرزها في التقرير التالي..

محافظ بني سويف: إزالة 654 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

أكد الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على انتظام العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الــ 26 لإزالة التعديات، التي بدأت الثلاثاء الماضي، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

محافظ بني سويف يتابع سير العمل في منظومة توريد الأقماح المحلية

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل في منظومة تظام توريد الأقماح المحلية للموسم الحالي، مشيراً إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية بالوحدات المحلية.

ووصل إجمالي الكميات الموردة منذ بداية الموسم وحتى صباح اليوم، السبت، إلى 279 ألفا و277 طنا بمواقع التخزين والاستلام، بواقع “78 ألف طن بصوامع الشركة القابضة للصناعات الغذائية + 131 ألف طن بصوامع الشركة القابضة للصوامع + 40 ألف طن بصوامع جهاز مستقبل مصر + 27 ألف طن بشون البنك الزراعي المصري”.