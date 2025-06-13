العثور على جثة شاب بها جرح قطعي بالرقبة في بني سويف

شهدت محافظة بنى سويف، اليوم الجمعة، واقعة مأساوية إثر العثور على جثة شاب في بداية العقد الرابع من العمر، وبها جرح قطعي في منطقة الرقبة، بقرية اقفهص التابعة لمركز الفشن، وسط حالة من التساؤلات والاستفسارات حول الواقعة.

وكانت مديرية أمن بني سويف قد تلقت إخطارًا من مركز شرطة الفشن، يفيد بالعثور على جثة شاب يدعى؛ “رمضان.أ”، في أحد الأماكن بقرية اقفهص، وعلى الفور انتقلت قوة من وحدة مباحث المركز إلى موقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني حول مكان الحادث.

وبالمعاينة الأولية، تبين وجود جرح قطعي في رقبة الشاب، وتم إخطار جهات التحقيق التي انتقلت إلى المكان لمباشرة المعاينة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبدأت الأجهزة الأمنية بمركز الفشن ببنى سويف، التحريات والبحث لكشف ملابسات الواقعة، وأسباب الوفاة، وجار إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.