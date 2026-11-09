حازم شاهين: الجمهور يمنحني طاقة جميلة.. والألبوم الجديد لحم ودم| فيديو خاص

أعرب عازف العود حازم شاهين عن سعادته بالمشاركة في مهرجان القاهرة للجاز للمرة الثانية، مؤكدًا أن مشاركته في المهرجان تمثل تجربة مميزة بالنسبة له، خاصة في ظل التفاعل الكبير الذي لمسه من الجمهور خلال الحفل، سواء من المصريين أو من مختلف الجنسيات والبلدان.

وقال حازم شاهين، في لقاء خاص لموقع «صدى البلد» الإخباري، إنه سعيد للغاية بردود فعل الجمهور وتفاعله مع الموسيقى والأعمال التي قدمها خلال الحفل، مشيرًا إلى أن الجمهور يمثل مصدرًا مهمًا للطاقة والإلهام بالنسبة له، ويمنحه حماسًا كبيرًا لتقديم المزيد من الأعمال الموسيقية.

وأضاف أن تفاعل الجمهور مع الموسيقى يمنح الفنان شعورًا مختلفًا، ويجعله أكثر قدرة على التواصل مع الحاضرين من خلال ما يقدمه على المسرح، موضحًا أن هذه الحالة الإيجابية تمثل أحد أهم العناصر التي تدفعه للاستمرار في تقديم تجارب موسيقية متنوعة.

حازم شاهين ومزج موسيقى العود بالجاز

وعن تجربته في المزج بين موسيقى العود وموسيقى الجاز، أوضح حازم شاهين أن الأمر يرتبط في الأساس بتقديم الموسيقى التي يحبها ويشعر بها، لافتًا إلى أنه يسعى إلى التعبير عن أفكاره الموسيقية بطريقته الخاصة، وتقديمها في صورة فنية تصل إلى قلوب الجمهور.

وأشار إلى أن الموسيقى بالنسبة له مساحة للتعبير والتواصل، وأن تقديم تجارب تجمع بين العود والجاز يأتي انطلاقًا من رؤيته الفنية وما يحمله من شغف بالموسيقى، مؤكدًا أن الأهم بالنسبة له هو أن تصل الحالة الموسيقية التي يقدمها إلى المستمعين وأن يتفاعلوا معها.

ألبوم حازم شاهين الجديد «لحم ودم»

وكشف حازم شاهين عن استعداده لطرح ألبوم موسيقي جديد يحمل اسم «لحم ودم»، موضحًا أنه لا يزال في مرحلة التحضير للعمل، ولم يستقر حتى الآن على العدد النهائي للأغاني التي سيتضمنها الألبوم.

وأضاف حازم شاهين أن الألبوم من المحتمل أن يرى النور خلال العام المقبل، في إطار التحضيرات الجارية للانتهاء من تفاصيله الفنية، مشيرًا إلى أن العمل لن يقتصر على تقديمه بشكل منفرد، إذ يتعاون خلاله مع عدد من الفنانين والموسيقيين، في تجربة تحمل أكثر من مشاركة فنية.