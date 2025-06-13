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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار بني سويف| 273 محضر مخالفات بالمخابز البلدية والأسواق.. وإزالة 428 حالة تعد على أراضي الدولة

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

شهدت محافظة بني سويف عددًا من الأحداث المهمة على مدار الـ 24 ساعة الماضية، نستعرض أبرزها في التقرير التالي..

تحرير محاضر والتحفظ على مواد ومنتجات غذائية في حملة لصحة بني سويف بمدينة ببا
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ضرورة استمرار وتكثيف الحملات الرقابية الميدانية على المنشآت الغذائية والمخابز والمطاعم، لضمان التزامها بالاشتراطات الصحية والتأكد من سلامة الأغذية، موجهًا بأهمية اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية والرادعة تجاه المخالفين.

جاء ذلك خلال إطلاعه على تقرير مديرية الصحة، أعدته وكيل الوزارة الدكتورة سماح جاد ، وتضمن جهود فرق مراقبة الأغذية التابعة للإدارة العامة للطب الوقائي، والتي قامت بحملة مفاجئة على عدد من المنشآت التجارية بمدينة ببا، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد قريبة وكيل المديرية الذي قاد الحملة، ومشاركة الدكتورة أمنية حسن، مدير إدارة الطب الوقائي، والدكتور ماجد سالمان مدير مكتب مراقبه الاغذيه ببنى سويف والدكتورة سلوى خليل مدير إدارة ببا الصحية.

محافظ بني سويف: إزالة 428 حالة تعد على أراضي الدولة والأرض الزراعية
أكد الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف،انتظام العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الــ 26 لإزالة التعديات التي بدأت الثلاثاء الماضي ، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كافة صور التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف

بني سويف.. 273 محضر مخالفات بالمخابز البلدية والأسواق في حملات متفرقة خلال أسبوع
 أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتظام العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الــ 26 لإزالة التعديات التي بدأت الثلاثاء الماضي ، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، بالمخابز البلدية والأسواق في حملات متفرقة  نفذتها أجهزة وإدارات مديرية التموين "خلال أسبوع".

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