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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بني سويف تُنهي امتحانات الدبلومات الفنية دون معوقات.. وبدء العملي 16 يونيو

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، ختام أعمال الدور الأول من الامتحانات النظرية لطلبة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2024 / 2025، والتي بدأت في 29 مايو الماضي، حيث أدى أكثر من 36 ألفًا و600 طالب وطالبة الامتحانات خلال 112 لجنة على مستوى المحافظة، وذلك في المواد النظرية (التحريرية) بكافة النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي)، وفي مختلف أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث، الإعداد المهني، نظام السنوات الخمس، التعليم والتدريب المزدوج، التكنولوجيا التطبيقية).

جاء ذلك وفقًا للتقرير الذي أعدته الأستاذة أمل الهواري، وكيلة وزارة التربية والتعليم، والذي تضمّن الإشارة إلى متابعتها، عبر غرفة العمليات بالمديرية، سير أعمال الامتحانات في يومها الأخير، بحضور المهندس كامل أبو طالب، مدير عام التعليم الفني.

وقد تواصلت وكيلة الوزارة مع مسؤولي التعليم الفني ومديري الإدارات التعليمية منذ الصباح الباكر للاطمئنان على سير الامتحانات، حيث تم التأكد من وصول مظاريف الأسئلة إلى مقار اللجان، والالتزام بمواعيد فتحها، وانتظام الطلاب داخل اللجان، وقد سارت أجواء الامتحانات بشكل جيد ومنضبط، دون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية. كما أشارت إلى أنه سيتم استكمال الامتحانات العملية بداية من 16 يونيو وحتى 24 من نفس الشهر.

من ناحية أخرى، وفي ضوء توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، أصدرت وكيلة الوزارة تعليماتها باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل للعام الدراسي 2024 / 2025، وتعميم ذلك على كافة الإدارات التعليمية، مع التشديد على مراعاة كافة الضوابط والتيسيرات اللازمة لحصول أولياء الأمور على النتائج، والعمل على منع حدوث تكدسات أمام المدارس.

وقد تقرر البدء في إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل بجميع المراحل (المرحلة الابتدائية، الصفان الأول والثاني الإعدادي، والصفان الأول والثاني الثانوي)، مع تكليف مديري الإدارات التعليمية بمتابعة إعلان النتائج في المدارس، على أن يتم وضع النتائج في مكان واضح وظاهر داخل المدرسة، مع إعداد كشوف بأسماء الطلاب ودرجاتهم. كما تم التشديد على حظر جمع أي مبالغ مالية من الطلاب أو أولياء الأمور تحت أي مسمى، مع التحذير من التعرض للمساءلة القانونية والإدارية في حال ارتكاب أية مخالفات بهذا الشأن.

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