ترامب يدعم هيجسيث وكينيدي في مواجهة تهديدات الديمقراطيين بالعزل

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه لوزير الدفاع بيت هيجسيث ووزير الصحة والخدمات الإنسانية روبرت إف كينيدي جونيور، في مواجهة تهديدات الديمقراطيين بالسعي لعزلهما، واصفاً إياهما بأنهما «شخصان رائعان للغاية»، ومطالباً خصومه السياسيين بالتركيز على القضايا الوطنية الأكثر إلحاحاً.

وقال ترامب، خلال حديثه إلى الصحفيين في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا، الأحد، إن كينيدي شخصية تحظى بشعبية كبيرة، كما دافع بقوة عن أداء هيجسيث في إدارة الحرب مع إيران.

وزعم الرئيس الأمريكي أن الانتقادات الموجهة إلى وزير الدفاع تتعلق بما وصفه بـ«الفوز في حربين»، في إشارة إلى المواجهة مع إيران والعملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا التي أسفرت عن القبض على الرئيس نيكولاس مادورو.

ودعا ترامب الديمقراطيين إلى تحويل اهتمامهم إلى ملفات أخرى، قائلاً إن عليهم «العودة إلى البلاد»، وذلك قبل تصويت متوقع في مجلس النواب الأمريكي خلال الأسبوع الجاري بشأن عزل هيجسيث.

وفي المقابل، تعهد وزير الدفاع بمواجهة محاولة عزله، ونشر سلسلة من مقاطع الفيديو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلالها في مواقف تحدٍ للتهديدات الموجهة إليه.

ترامب ينتقد تصريحات فانس بشأن خسائر الجمهوريين

وفي سياق متصل، انتقد ترامب تصريحات نائبه جيه دي فانس، التي ربط فيها خسائر الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي بالحرب مع إيران، معتبراً أن فانس كان ينبغي أن يبدي دعماً أقوى للعملية العسكرية.

وسعى ترامب إلى التقليل من احتمالات وجود خلاف داخل الإدارة الأمريكية، مؤكداً أن المنشور الذي نشره فانس في 4 نوفمبر عبر منصة «إكس»، وتناول فيه نتائج انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، لم يتسبب في توتر علاقتهما.

وقال ترامب إن تصريحات فانس لم تلق قبولاً لدى كثيرين، مضيفاً: «لكنني لم أحبها»، مشيراً إلى أن نائبه كان محقاً في معظم ما طرحه، لكنه كان ينبغي أن يوضح ما إذا كانت الإدارة ستتخذ قرار الدخول في الحرب مرة أخرى.

وشدد ترامب على أن الإجابة عن هذا السؤال يجب أن تكون «نعم»، في إشارة إلى تمسكه بقرار الحرب على إيران.

فانس يثير تساؤلات بشأن كلفة الحرب السياسية

وكان فانس قد أبدى مخاوفه من احتمال اندلاع حرب مع إيران قبل بدء المواجهة، لكنه لم يعلن صراحة تأييده لقرار الحرب في منشوره الأخير.

ودعا نائب الرئيس الأمريكي إلى مناقشة صريحة للتكلفة السياسية للصراع، بما في ذلك احتمال فقدان الجمهوريين السيطرة على مجلس الشيوخ خلال السنوات الست المقبلة.

وكتب فانس: «إذا كنت ترغب في القول إن الأمر كان يستحق ذلك، فافعل ذلك»، مطالباً بأن يتضمن النقاش بشأن الحرب اعترافاً بتداعياتها السياسية المحتملة.

وأكد فانس أن أسباب خسائر الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي واضحة، وأن أي نقاش جاد بشأن مستقبل الحزب يجب أن يبدأ من الاعتراف بهذه النتائج وتداعياتها.