بني سويف.. 273 محضر مخالفات بالمخابز البلدية والأسواق في حملات متفرقة خلال أسبوع

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتظام العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الــ 26 لإزالة التعديات التي بدأت الثلاثاء الماضي ، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، بالمخابز البلدية والأسواق في حملات متفرقة نفذتها أجهزة وإدارات مديرية التموين "خلال أسبوع"





شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار وتكثيف حملات الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق والمحال والأنشطة التجارية

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير بشأن جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية في الفترة من 1 إلى 8 يونيو الجاري ، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري والصحة،وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين

تبين من التقرير الذي عرضه مدير عام التموين محمد عبد الرحمن ،توجيه عشرات الحملات"خلال الفترة المذكورة"على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود ومستودعات البترول،أسفرت عن تحرير 273محضرا لمخالفات متنوعة،منها 114محضرا لمخالفات بالمخابز "نقص الوزن ،عدم مطابقة المواصفات، تجميع وتصرف في الحصة،عدم وجود ميزان وسجلات "،بجانب 159محضرا لمخالفات بالأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وحيازة سلع مجهولة المصدر وعدم وجود شهادات صحية سارية.