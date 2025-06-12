ضعف وانقطاع المياه غدا عن عدد من قرى بني سويف

أعلنت شركة مياه الشرب و الصرف الصحي ببني سويف، ضعف المياه عن مدينة اهناسيا و قري البديني و الشيخ حرب و منهرو بمركز اهناسيا، يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٥/٦/١٣ من الساعة ٧ مساءا و حتي الساعة ٢ صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/٦/١٤ لمدة ٧ ساعات.
وذلك لوجود أعمال ربط خط ١٦ بوصة بلاستيك تغذية من محطة البديني بمركز اهناسيا.
كما أعلنت الشركة عن انقطاع المياه عن قرية غياضة الشرقية وتوابعها، يوم الجمعة الموافق 2025/6/13 من الساعة 10 مساءاً حتي الساعة 5 صباح يوم السبت الموافق 2025/6/14 وذلك نظرًا لأعمال احلال وتجديد بالخزان الأرضي فى محطة غياضة الشرقية بمركز ببا.
وتهيب الشركة بالمواطن تدبير إحتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وسوف يتم تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب في الحاجة إليها، وللاستفسار و الشكاوي يرجي الأتصال بالخط الساخن 125من أي تليفون أرضي أو موبايل و رقم واتس آب 01211175827 .