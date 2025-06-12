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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار بني سويف| استلام 276.2 ألف طن قمح وإعدام أغذية غير صالحة وتحرير 6 محاضر

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

شهدت محافظة بني سويف عددًا من الأحداث المهمة على مدار الـ 24 ساعة الماضية، نستعرض أبرزها في التقرير التالي..

حملة رقابية ببندر بني سويف.. إعدام أغذية غير صالحة وتحرير 6 محاضر جنحة صحية

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، التقرير الصادر عن مديرية الصحة بشأن حملة تفتيشية نفذتها فرق التفتيش ببندر بني سويف، وذلك في إطار خطة المحافظة لتكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية، ومتابعة مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية.

وقد استعرضت الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة، نتائج الحملة التي قادها الدكتور محمد قريبة، وكيل المديرية، بمشاركة الدكتورة أمنية حسن، مدير إدارة الطب الوقائي، وفريق من قسم مراقبة الأغذية بإدارة بني سويف.

19117 طالبا في 45 لجنة.. بني سويف تستعد لامتحانات الثانوية العامة
تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،عدداً من مقار اللجان بالمدارس للاطمئنان على جاهزيتها، استعداداً لامتحان الدور الأول لطلاب الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/ 2024 ،المقرر عقدها في الفترة من 15 يونية الجاري إلى 10 يوليو المقبل، حيث يبلغ إجمالي الطلاب المتقدمين للامتحان  19 ألف  و117طالباً وطالبة موزعين على 45 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية السبع ، بواقع 13 ألف و220 طالباً وطالبة بالشُعبة العلمية"علوم"، و2285 طالباً وطالبة"علمي رياضة"، و3612 طالباً وطالبة بالشُعبة الأدبية

 جاء ذلك خلال جولته، اليوم، لمتابعة تنفيذ الخطة التي أعدتها المحافظة بالتعاون والتنسيق مع الجهات التنفيذية والأمنية المعنية، لضمان انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة الامتحانات،حيث رافقه :الأستاذة أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، علي يوسف رئيس المدينة، الأستاذ أحمد عزت مدير إدارة تعليم بني سويف. 

محافظ بني سويف: انتظام توريد الأقماح المحلية.. واستلام أكثر من 276.2 ألف طن
تابع الدكتورمحمدهاني غنيم محافظ بني سويف سير  العمل في منظومة  تظام توريد الأقماح المحلية للموسم الحالي، مشيراً إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية بالوحدات المحلية،حيث وصل إجمالي الكميات الموردة"منذ بداية الموسم وحتى صباح اليوم " إلى 276 ألف و 225طنا ،بمواقع التخزين والاستلام بواقع ( 77993 طن  بصوامع الشركة القابضة للصناعات الغذائية + 129981 طن بصوامع  الشركة القابضة للصوامع + 40563 طن بصوامع جهاز مستقبل مصر + 27686 طن بشون البنك الزراعي المصري

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