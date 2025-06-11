رئيس جامعة بني سويف يتفقد سير الامتحانات بكليتي الآداب وعلوم الأرض

أجرى الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، جولة تفقدية موسعة داخل عدد من كليات الحرم الجامعي شملت كليتي الآداب وعلوم الأرض، وذلك لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2024/2025 ورافقه خلال الجولة محمد سليم آمين عام الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة خلال جولته على الالتزام الكامل بضوابط أداء الامتحانات وعلى رأسها عدم اصطحاب الطلاب للهاتف المحمول داخل اللجنة حيث يمنع القانون دخول اللجنة بالتليفون المحمول حتى ولو كان مغلقا.

وأكد أن مخالفة تلك التعليمات يعد إخلال بنظام الامتحان ، وشدد على اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وإتاحة كافة سبل الراحة والأمان والدعم لهم، والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها، وتوفير كافة الخدمات وجميع التسهيلات للطلاب بما يساعدهم على أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة التأمين الكامل للجان من خلال تكثيف أفراد الأمن الإداري، لضمان سير عملية الامتحانات في جو يسوده الأمن والنظام، ووضع الجداول، وأرقام الجلوس، واللوحات الإرشادية بشكل واضح للطلاب لأداء امتحاناتهم في مناخ مناسب.

كما اطمأن على توافر الخدمات الطبية. مثمناً دور أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين في إنجاح سير الامتحانات.