أخبار بني سويف| استلام 274 ألف طن قمح بالصوامع.. وتقديم التسهيلات المرورية بمحيط مجمع المواقف الجديد

شهدت محافظة بني سويف عددًا من الأحداث المهمة على مدار الـ 24 ساعة الماضية، نستعرض أبرزها في التقرير التالي..

بني سويف.. استلام 274 ألف طن قمح بالصوامع والشون منذ بدء الحصاد

أكد الدكتورمحمدهاني غنيم محافظ بني سويف انتظام توريد الأقماح المحلية للموسم الحالي، خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، مشيراً إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية بالوحدات المحلية، حيث وصل إجمالي الكميات الموردة "منذ بداية الموسم وحتى صباح اليوم " إلى 274 ألف و 19طنا ،بمواقع التخزين والاستلام بصوامع الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركة القابضة للصوامع وجهاز مستقبل مصر والبنك الزراعي المصري

جاء ذلك خلال مناقشته على تقرير اللجنة المشرفة على سير منظومة العمل في توريد محصول القمح المحلي لموسم 2025/2024، ضمن خطة المحافظة المعدة بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين ، حيث تتولى اللجنة الإشراف والمتابعة لعملية الاستلام والتوريد لمحصول القمح المحلى حتى نهاية موسم التوريد وتلافي أية معوقات تعترض عملية التوريد و التنسيق والإشراف على لجان الاستلام بكافة المواقع التخزينية وإعداد التقارير والبيانات اليومية اللازمة.

بني سويف.. اجتماع عاجل لتقديم التسهيلات المرورية بمحيط مجمع المواقف الجديد

أجرى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف جولة ميدانية لتفقد الحلول والتسهيلات المرورية المقترحة بمحيط مجمع مواقف سيارات الأجرة المُقام أسفل محور عدلي منصور، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية لتشغيل المجمع رسميًا بعد اكتمال أعمال التنفيذ بالتعاون بين المحافظة والهيئة العامة للطرق والكباري بوزارة النقل.

وخلال الجولة، حرص المحافظ على معاينة المداخل والمخارج الرئيسية للموقف، والطرق والمحاور المؤدية إليه، حيث شملت الزيارة موقف المحافظات على طريق دمو، وموقف المراكز (بني سويف وناصر) الواقع على الطريق الزراعي.