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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ندوة بعنوان "التخطيط الاستراتيجي" لطلاب كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف

جانب من الندوة
جانب من الندوة
آية الجارحي

عقد معهد التخطيط القومي  ندوة بعنوان "التخطيط الاستراتيجي" لعدد 36 من طلاب كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف،في إطار احتفالات معهد التخطيط القومي بمرور ٦٥ عامًا على إنشائه.

وذلك  بحضور  الدكتور نجاح الريس، عميد الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بقسم العلوم السياسية، وبمشاركة نخبة متميزة من أساتذة وخبراء المعهد، من بينهم الأستاذ الدكتور علاء زهران، الأستاذ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية ورئيس المعهد السابق، والدكتورة داليا إبراهيم، مدير المكتب الفني لرئيس المعهد.

تأتي هذه الندوة في إطار حرص المعهد على رفع الوعي لدى طلاب الجامعات بقضايا التخطيط والتنمية المستدامة، وذلك ضمن أنشطة خدمة المجتمع التي يقدمها المعهد.

وفي هذا السياق، أوضح الأستاذ الدكتور علاء زهران أبرز التحديات الاقتصادية الراهنة، مسلطًا الضوء على الفجوات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري، ومناقشًا تأثير قضايا متعددة مثل النمو السكاني، وسوق العمل، والتضخم، وسعر الصرف، والدين العام. كما تطرق إلى الحديث عن مهارات التخطيط الاستراتيجي، ومفاهيمه، وأبعاده، وأنواع الخطط الاستراتيجية، بالإضافة إلى أهمية التخطيط الاستراتيجي، ومراحله، ومستوياته.

فيما استعرضت الدكتورة داليا إبراهيم نبذة عن نشأة معهد التخطيط القومي، ورؤيته، ورسالته باعتباره مركز فكر رائدًا ومؤثرًا على المستوى الوطني والإقليمي ومتميزًا دوليًا. كما عرضت الهيكل التنظيمي للمعهد وأنشطته الرئيسية، والتي تتضمن إعداد البحوث والدراسات، وتقديم الاستشارات، وتنفيذ برامج التدريب، وخدمة المجتمع. وتطرقت كذلك إلى الفعاليات العلمية التي ينظمها المعهد، بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا الأكاديمية والمهنية بالمعهد ومنها درجة الماجستير الأكاديمي في "التخطيط والتنمية"، ودرجتي الماجستير المهني في "التخطيط للتنمية المستدامة" و"المتابعة والتقييم".

معهد التخطيط القومي بني سويف كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف

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