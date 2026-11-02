حسام حسني: أعود للساحة الغنائية بحالتي النفسية.. ويوميات مطرب مشهور بعد رمضان| خاص فيديو

كشف الفنان حسام حسني عن سعادته الكبيرة بالنجاح المستمر لأغنيته الشهيرة «كل البنات بتحبك»، مؤكداً أنه لم يكن يتوقع أن تظل الأغنية حاضرة بقوة وتتصدر اهتمامات الجمهور وتستمر في تحقيق الانتشار حتى الوقت الحالي، مشيراً إلى أن هذا النجاح فضل من الله، وأنه يشعر بسعادة كبيرة بحب الجمهور للأغنية وتفاعل الأجيال المختلفة معها.

وقال حسام حسني، خلال لقاء خاص مع موقع صدى البلد الإخباري، إنه سعيد للغاية بالنجاح الذي حققته الأغنية، موضحاً أنه لم يتخيل أن تستمر في الانتشار وتظل تريند حتى الآن، وأضاف أن النجاح في النهاية من عند ربنا، وأنه يشعر بالامتنان لكل الجمهور الذي لا يزال يتذكر الأغنية ويردد كلماتها حتى اليوم.

حسام حسني يتحدث عن أسباب نجاح أغنية «كل البنات بتحبك»

وعن أسباب النجاح الكبير الذي حققته أغنية «كل البنات بتحبك»، أوضح الفنان حسام حسني أن هناك مجموعة من العوامل التي ساهمت في وصول الأغنية إلى الجمهور بهذا الشكل، لافتاً إلى أن كلماتها كانت خفيفة وبسيطة، كما جاء لحنها مميزاً وسهل التفاعل معه، إلى جانب أجوائها المبهجة واللذيذة التي جعلتها قريبة من قلوب المستمعين.

وأشار إلى أن الأغنية استطاعت أن تترك بصمة خاصة لدى الجمهور، خاصة أنها ارتبطت بذكريات جيل التسعينيات، وأصبحت واحدة من الأغنيات الأيقونية التي لا يزال الجمهور يتذكرها ويتفاعل معها حتى الآن، رغم مرور سنوات طويلة على طرحها.

وأضاف أن استمرار نجاح الأغنية يؤكد أن الأعمال التي تحمل حالة من البهجة والبساطة تستطيع أن تعيش مع الجمهور، وأن تظل حاضرة في الذاكرة مهما مر عليها من وقت.

«حالتي النفسية».. حسام حسني يستعد لطرح ألبوم غنائي جديد

وفي سياق آخر، كشف حسام حسني عن استعداده لتقديم أعمال غنائية جديدة خلال الفترة المقبلة، حيث يحضر حالياً لألبوم غنائي جديد يحمل اسم «حالتي النفسية»، يتكون من 10 أغنيات.

ومن المنتظر أن يقدم الألبوم حالة موسيقية جديدة من خلال مجموعة متنوعة من الأغنيات، في خطوة تعكس رغبته في العودة إلى الساحة الغنائية بأعمال جديدة تلتقي مع جمهوره، الذي لا يزال يحتفظ بأغنياته الشهيرة ويتفاعل معها.

ويأتي الألبوم الجديد ضمن النشاط الفني الذي يستعد حسام حسني لتقديمه خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع تحضيراته لخوض تجربة درامية جديدة.

حسام حسني يخوض تجربة التمثيل بمسلسل «يوميات مطرب مشهور»

كما كشف الفنان حسام حسني عن تحضيره لمسلسل جديد يحمل اسم «يوميات مطرب مشهور»، في تجربة درامية جديدة من المقرر أن تتكون من 15 حلقة.

وأوضح أن المسلسل ينتمي إلى نوعية أعمال الأوف سيزون، ومن المقرر عرضه بعد انتهاء موسم دراما رمضان، ليكون من الأعمال التي تنافس خارج الموسم الرمضاني.

وأضاف أن التصوير من المقرر أن يبدأ خلال شهر نوفمبر الجاري، حيث يستعد فريق العمل لبدء تنفيذ المسلسل خلال الفترة المقبلة، تمهيداً ل بدء تصويره وتجهيزه للعرض وفق الخطة المحددة.

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