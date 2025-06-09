أخبار بني سويف| 230 محضر مخالفات بالأسواق.. واستلام 273 ألف طن قمح

شهدت محافظة بني سويف عددًا من الأحداث المهمة على مدار الـ 24 ساعة الماضية، نستعرض أبرزها في التقرير التالي..

تموين بني سويف: أكثر من 230 محضر مخالفات لمخابز وأسواق وسلع مدعمة وأخرى مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية



أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق والأنشطة التجارية.



جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 31 مايو الجاري حتى 5 يونية الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين

استلام 273 ألف طن..استمرار أعمال توريد القمح خلال عطلة العيد ببني سويف

أكد الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتظام توريد الأقماح المحلية للموسم الحالي، خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، مشيراً إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية بالوحدات المحلية، حيث وصل إجمالي الكميات الموردة "منذ بداية الموسم وحتى صباح اليوم الأحد " إلى 272 ألف و 853طنا ،بمواقع التخزين والاستلام بصوامع الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركة القابضة للصوامع وجهاز مستقبل مصر والبنك الزراعي المصري.



جاء ذلك خلال مناقشته على تقرير اللجنة المشرفة على سير منظومة العمل في توريد محصول القمح المحلي لموسم 2025/2024، ضمن خطة المحافظة المعدة بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين ، حيث تتولى اللجنة الإشراف والمتابعة لعملية الاستلام والتوريد لمحصول القمح المحلى حتى نهاية موسم التوريد وتلافي أية معوقات تعترض عملية التوريد و التنسيق والإشراف على لجان الاستلام بكافة المواقع التخزينية وإعداد التقارير والبيانات اليومية اللازمة.

محافظ بني سويف يناقش مع وكيلة وزارة الصحة نتائج حملة رقابية بشرق النيل

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، التقرير الميداني الصادر عن مديرية الصحة بشأن جهود الحملات الرقابية التي تم تنفيذها بشرق النيل، وذلك في إطار خطة المحافظة لتكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية، وضمان سلامة تداول السلع وصحة المواطنين، خاصة خلال موسم عيد الأضحى المبارك.

استعرضت الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة، نتائج الحملة التي قادها الدكتور محمد قريبة، وكيل المديرية، بمشاركة فريق من قسم مراقبة الأغذية بإدارة بني سويف، وتحت إشراف الدكتورة أمنية حسن، مدير إدارة الطب الوقائي.