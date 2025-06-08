تهنئة إيبارشيتي بني سويف وببا والفشن وسمسطا بعيد الأضحى المبارك

الأحد 08/يونيو/2025 - 10:51 م 6/8/2025 10:51:59 PM

زار صاحبا النيافة الأنبا غبريال أسقف إيبارشية بني سويف والأنبا اسطفانوس أسقف إيبارشية ببا والفشن وسمسطا وبرفقتهما وفدين من كهنة وأراخنة الإيبارشيتين، وكذلك الراهب القمص باسيليوس الأنبا بولا وكيل دير الأنبا بولا والراهب القمص فام الأنطوني وكيل دير الأنبا أنطونيوس بمركز ناصر، مبنى محافظة بني سويف لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

التهنئة بالعيد

وكان في استقبالهم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سوف والقيادات التنفيذية والدينية والمحلية.

كما زار نيافتهما والوفد الكنسي مبنى مديرية الأمن لتقديم التهنئة بالعيد للقيادات الأمنية بالمديرية.