برلمانى: مباحثات البابا تواضروس وبابا الفاتيكان حسمت ملف الحفاظ على سانت كاترين

أشاد اللواء عياد راغب عضو مجلس الشيوخ بالقضايا المهمة التى ناقشها قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية خلال اتصاله الهاتفي مع قداسة البابا لاون الرابع عشر بابا الفاتيكان للتهنئة بالمسؤولية الجديدة، وانتخابه لقيادة الكنيسة الرومانية الكاثوليكية خاصة التأكيد على دوام علاقات المحبة والاحتفال السنوي بيوم المحبة الأخوية بين الكنيستين ومعاناة أهل غزة من الحرب العدوانية والمجاعة الإنسانية وضرورة الوقف الفوري لهذه الاعتداءات.



واعتبر " راغب " فى بيان له أصدره اليوم مباحثات واشادة الجانبين بتأكيد القيادة السياسية والحكومة المصرية على عدم المساس بدير سانت كاترين الذي يرجع تاريخه إلى القرن السادس الميلادي بمثابة دليل قاطع على حسم مصر لهذا الملف والحرص الكبير والحقيقى من الدولة المصرية بجميع مؤسساتها على الاهتمام بهذه الأماكن التاريخية والمقدسة ومنح الفرصة الكاملة أمام السياح من مختلف دول العالم لزيارة مصر والقيام بزيارة مثل هذه الأماكن المقدسة.



كما أشاد اللواء راغب عياد بتوجيه قداسة البابا تواضروس الدعوة إلى بابا الفاتيكان لزيارة مصر وكنيسة مصر مؤكداً أن مصر دائماً تعطى المثل والقدوة فى كل ما يتعلق ملفات حوار الأديان والتسامح والتعايش السلمى بين جميع شعوب العالم .