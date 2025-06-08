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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البابا ليو ينتقد ترامب بشكل مبهم: يخالف تعاليم المسيحية

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان
محمد على

انتقد البابا ليو، ظهور الحركات السياسية القومية يوم الأحد، واصفًا إياها بالمؤسفة، دون أن يُسمّي دولةً أو زعيمًا مُحدّدًا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وسأل ليو، أول بابا من الولايات المتحدة، في انتقاد لدونالد ترامب وسياساته الرافضة للهجرة والمكبلة لها،  خلال قداسٍ حضره عشرات الآلاف في ساحة القديس بطرس أن "يفتح الله الحدود، ويهدم الجدران، ويبدّد الكراهية".
وأضاف البابا:"لا مجال للتحيز، ولا للمناطق "الأمنية" التي تفصلنا عن جيراننا، ولا للعقلية الإقصائية التي نراها، للأسف، آخذةً في الظهور أيضًا في القوميات السياسية".

تم انتخاب ليو، الكاردينال السابق روبرت بريفوست، في 8 مايو لخلافة البابا الراحل فرانسيس كبابا للكنيسة التي يبلغ عدد أعضائها 1.4 مليار عضو.

قبل أن يصبح بابا، لم يكن بريفوست خجولًا من انتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث شارك العديد من المنشورات الرافضة لترامب ونائب الرئيس جيه دي فانس على إكس في الفترات الأخيرة.

لم يؤكد الفاتيكان ملكية البابا الجديد لحساب إكس، الذي كان يحمل اسم @drprevost، وتم إلغاء تنشيطه بعد انتخاب ليو.

كان فرانسيس، البابا لمدة 12 عامًا، منتقدًا حادًا لترامب.
قال البابا الراحل في يناير إن خطة الرئيس لترحيل ملايين المهاجرين في الولايات المتحدة خلال فترة ولايته الثانية كانت "عارًا".

في وقت سابق، قال فرانسيس إن ترامب "ليس مسيحيًا" بسبب آرائه بشأن الهجرة.

قال البابا فرانسيس عندما سئل عن ترامب في عام 2016: "إن الشخص الذي يفكر فقط في بناء الجدران، أينما كانت، وليس بناء الجسور، ليس مسيحيًا".

البابا ليو ترامب تعاليم المسيحية العالم

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