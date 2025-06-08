محمد بن سلمان يطالب المجتمع الدولي بإنهاء العدوان الإسرائيلي على فلسطين

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على دور المجتمع الدولي في إنهاء "التداعيات الكارثية" للعدوان الإسرائيلي على فلسطين.

وقال الأمير محمد بن سلمان، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) أثناء ترحيبه برؤساء الدول وكبار المسؤولين الذين أدوا فريضة الحج: "جاء عيد الأضحى هذا العام وإخواننا في فلسطين لا يزالون يعانون من العدوان الإسرائيلي".

أضاف محمد بن سلمان في كلمته في حفل الاستقبال بالديوان الملكي في قصر منى: "نؤكد على دور المجتمع الدولي في إنهاء التداعيات الكارثية لهذا العدوان وحماية المدنيين الأبرياء وإرساء واقع جديد تنعم فيه فلسطين بالسلام وفقًا لقرارات الشرعية الدولية".

احتفل الفلسطينيون في غزة بعيد الأضحى المبارك في ظل الحرب للعام الثاني على التوالي.

وصل الأمير محمد بن سلمان يوم الخميس إلى منى على مشارف مكة المكرمة للإشراف على الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية مع بدء موسم الحج السنوي.

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للحضور يوم السبت أن المملكة ستواصل بذل كل ما في وسعها لخدمة الحجاج.

وأضاف: "لقد وضعت المملكة العربية السعودية هذا الأمر في مقدمة أولوياتها، مكرسةً كل إمكاناتها لخدمة الحجاج وتسهيل أداء مناسكهم بكل يسر وراحة".

تابع:"ستواصل المملكة العربية السعودية القيام بهذا الواجب، مدركةً عظم المسؤولية وشرف الخدمة".