اليمن.. مريض نفسي يهاجم مسجدًا في البيضاء أثناء تكبيرات العيد

لقي أكثر من 12 شخصًا وأصيب آخرون، برصاص مسلح يُعاني اضطرابات نفسية.

فتح المسلح النار بشكل عشوائي داخل مسجد بمحافظة البيضاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أثناء ترديد المصلين لتكبيرات عيد الأضحى، وفق مصادر لـ"يمن فيوتشر".

وقعت الحادثة في مسجد "حمة عكوس" بقرية قرن الأسد، التابعة لمديرية العرش في مدينة رداع، عقب صلاة المغرب.

بدأ المسلح الهجوم بإطلاق النار على شابين داخل بقالة مجاورة، قبل توجهه إلى المسجد وفتح النار على المصلين بعيد انتهاء الصلاة.

كان من بين القتلى شاب يدعى أحمد عبدربه العجي، مالك البقالة، إلى جانب أحد أصدقائه من أبناء منطقة الرياشية، كما أصيب طفل يبلغ من العمر 12 عامًا يدعى "ولد العنسي"، إضافة إلى رجل يعمل بائعًا للقات، كان داخل المسجد وقت الحادثة.

وأفادت المصادر أن مكبرات الصوت في المسجد كانت تعمل أثناء إطلاق النار، ما جعل صرخات المصابين تصل إلى أرجاء المنطقة، في مشهد أثار حالة من الفزع بين السكان.

وأُلقي القبض على المنفذ بعد نحو ساعة ونصف من الواقعة، فيما نُقل المصابون إلى مستشفى ذمار لتلقي الرعاية، وسط ترجيحات بارتفاع عدد الضحايا مع تفاقم الإصابات.