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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بني سويف.. اجتماع عاجل لتقديم التسهيلات المرورية بمحيط مجمع المواقف الجديد

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

أجرى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف جولة ميدانية لتفقد الحلول والتسهيلات المرورية المقترحة بمحيط مجمع مواقف سيارات الأجرة المُقام أسفل محور عدلي منصور، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية لتشغيل المجمع رسميًا بعد اكتمال أعمال التنفيذ بالتعاون بين المحافظة والهيئة العامة للطرق والكباري بوزارة النقل.

 

وخلال الجولة، حرص المحافظ على معاينة المداخل والمخارج الرئيسية للموقف، والطرق والمحاور المؤدية إليه، حيث شملت الزيارة موقف المحافظات على طريق دمو، وموقف المراكز (بني سويف وناصر) الواقع على الطريق الزراعي.

 

وأكد المحافظ أهمية سرعة الانتهاء من كافة الأعمال الفنية والهندسية المتعلقة بتنظيم حركة الدخول والخروج من وإلى الموقف، بما يضمن سيولة مرورية آمنة وسريعة، ويمنع حدوث تكدسات في مناطق الالتقاء بين خطوط سيارات الأجرة وخطوط السير العامة.

 

كما ناقش المحافظ مع مسؤولي المرور، ومباحث المرور، والطرق والنقل، عددًا من البدائل والحلول المرورية، من بينها مواقع الدورانات (يوتيرنات) الجديدة، وتوسعة بعض المداخل، وتحسين التقاطعات، مع التأكيد على ضرورة تيسير حركة سيارات السرفيس دون التأثير على الانسياب العام لحركة السيارات.

 

وفي ختام الجولة، كلف المحافظ السكرتير العام بعقد اجتماع عاجل بمشاركة جميع الجهات المختصة، لدراسة المقترحات بشكل متكامل من جميع الجوانب، والاتفاق على أفضل الحلول لتنفيذها فورًا، بهدف ضمان سهولة وصول المواطنين والسائقين إلى المجمع دون عوائق.

 

جدير بالذكر أن مجمع المواقف الجديد يُعد من أكبر المشروعات الخدمية ببني سويف، حيث تبلغ مساحته 25 ألف متر مربع بطاقة استيعابية 600 مركبة، ويضم مرافق خدمية متكاملة مثل مسجدين، نقطة أمنية، مكتب بريد، عيادة صحية، أكشاك ومحلات تجارية، بالإضافة إلى نفق مشاه وخزان مياه أرضي وسور خارجي بطول 1200 متر.

 

ويأتي هذا المشروع ضمن خطة المحافظة الشاملة لتحسين البنية التحتية وتطوير منظومة النقل الحضري، بما يواكب تطلعات الدولة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل حركة التنقل داخل المدينة.

 

بني سويف الفشن ببا

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