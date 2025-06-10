محافظ بني سويف يتفقد المركز التكنولوجي ويستمع لمطالب المواطنين

قام الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بزيارة تفقدية لمركز ناصر، لمتابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي والوقوف على معدلات الإنجاز في عدد من الملفات الحيوية، وذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة مستوى الخدمات والمرافق الحيوية.

رافق المحافظ خلال الزيارة كلٌ من شوقي هاشم، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، ومحمد عثمان، نائب رئيس المدينة، وعدد من مسؤولي المركز التكنولوجي والإدارة الهندسية، وأعضاء اللجنة التنسيقية لملف التصالح بالوحدة المحلية.

وخلال جولته، اطمأن المحافظ على انتظام العمل بالمركز التكنولوجي، وتابع استقبال طلبات التصالح المقدمة من المواطنين وفقاً للقانون رقم 187 لسنة 2023 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، مشدداً على ضرورة تقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم لتعزيز كفاءة العمل وتسريع وتيرة الإنجاز، مع تبسيط الإجراءات لتحقيق المصلحة العامة، خاصة وأن العائد من التصالح سينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما حرص المحافظ على الاستماع إلى عدد من المواطنين المترددين على المركز للحصول على الخدمات، حيث استمع إلى مطالبهم وشكاواهم، ووجه بدراسة هذه المطالب والعمل على تلبية الاحتياجات التي تتعلق بالخدمات الحكومية.

كما ناقش مع المختصين أبرز الاحتياجات الفنية والمستلزمات اللازمة لدعم سير العمل وتحسين الأداء داخل المركز.

وفي ختام الزيارة، كلف المحافظ رئيس المدينة بمتابعة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بملف التصالح وتقييم معدلات الأداء بشكل دوري، مع إزالة أي معوقات، إلى جانب تعزيز التوعية المجتمعية بأهمية التصالح وفوائده، وتعريف المواطنين بالإجراءات والمستندات المطلوبة من خلال لوحات إرشادية واضحة داخل المركز.

كما وجه بتوفير سبل الراحة للمواطنين، وتنظيم حركة الدخول والخروج، وتحسين التهوية بالمركز في ظل ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى تخصيص عناصر فنية مختصة للرد على استفسارات المواطنين، بما يضمن انتظام العمل وحصول كل من المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين المنظمة.