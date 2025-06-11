حملة رقابية ببندر بني سويف.. إعدام أغذية غير صالحة وتحرير 6 محاضر جنحة صحية

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، التقرير الصادر عن مديرية الصحة بشأن حملة تفتيشية نفذتها فرق التفتيش ببندر بني سويف، وذلك في إطار خطة المحافظة لتكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية، ومتابعة مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية.

وقد استعرضت الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة، نتائج الحملة التي قادها الدكتور محمد قريبة، وكيل المديرية، بمشاركة الدكتورة أمنية حسن، مدير إدارة الطب الوقائي، وفريق من قسم مراقبة الأغذية بإدارة بني سويف.

وأسفرت الحملة عن:

المرور على 4 منشآت غذائية للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية.

تحرير 6 محاضر جنحة صحية، جاءت كالتالي:

2 محضرًا لمخالفة القرار الوزاري رقم 96 لسنة 1967 (عدم استيفاء الاشتراطات الصحية).

4 محاضر لمخالفة القرار الوزاري رقم 97 لسنة 1967 (عدم حمل شهادة صحية للمشتغلين بالأغذية).



إعدام 12 كجم من الأغذية المتنوعة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.



وشدد المحافظ على أهمية استمرار هذه الحملات الرقابية، بالتنسيق بين مديريات الصحة والتموين والطب البيطري، والوحدات المحلية، لضمان إحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

كما أشاد بالجهود المبذولة من قبل فرق التفتيش ومفتشي الأغذية، مثمنًا دورهم الحيوي في رفع مستوى السلامة الغذائية والارتقاء بالصحة العامة على مستوى المحافظة.