19117 طالبا في 45 لجنة.. بني سويف تستعد لامتحانات الثانوية العامة

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،عدداً من مقار اللجان بالمدارس للاطمئنان على جاهزيتها، استعداداً لامتحان الدور الأول لطلاب الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/ 2024 ،المقرر عقدها في الفترة من 15 يونية الجاري إلى 10 يوليو المقبل، حيث يبلغ إجمالي الطلاب المتقدمين للامتحان 19 ألف و117طالباً وطالبة موزعين على 45 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية السبع ، بواقع 13 ألف و220 طالباً وطالبة بالشُعبة العلمية"علوم"، و2285 طالباً وطالبة"علمي رياضة"، و3612 طالباً وطالبة بالشُعبة الأدبية

جاء ذلك خلال جولته، اليوم، لمتابعة تنفيذ الخطة التي أعدتها المحافظة بالتعاون والتنسيق مع الجهات التنفيذية والأمنية المعنية، لضمان انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة الامتحانات،حيث رافقه :الأستاذة أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، علي يوسف رئيس المدينة، الأستاذ أحمد عزت مدير إدارة تعليم بني سويف.

وإطلع المحافظ من وكيل الوزارة على الإجراءات التي تنفذها المديرية لتوفير التجهيزات بمقار اللجان وإعدادها لاستقبال الطلاب والمراقبين والملاحظين وتيسير أداء الطلاب للامتحان بتوفير كل احتياجاتهم، وكذا تأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين وتأمينهم في الذهاب والعودة وتوفير كل احتياجاتهم، وكذلك الاطمئنان على آلية توزيع أوراق الأسئلة على اللجان وتجميع أوراق الإجابات لتأمين وصولها.

وأشار المحافظ إلى تكليفاته لرؤساء الوحدات المحلية بالمدن والقرى بالمتابعة على مدار الساعة والتأكد من توافر كافة التيسيرات اللازمة، والتعاون مع الجهات الأمنية المختصة بتأمين اللجان ومنظومة الامتحانات، وتكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس،ومنع الباعة الجائلين ورفع الإشغالات لتوفير الهدوء في محيط لجان الامتحانات.

من جهته، أضاف وكيل التعليم أن الامتحانات تبدأ بالمواد غير المُضافة للمجموع والتي تعقد على مدار يومي الأحد والثلاثاء "الأسبوع المقبل"، وهي مواد :التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء " لطلبة النظام القديم "، ومواد :التربية الدينية والتربية الوطنية واللغة الأجنبية الثانية لطلبة النظام الجديد،على أن تستأنف يوم الأحد 22 يونية الجاري بمادة اللغة العربية"لكل الشُعب والأقسام" ،وتستمر لتختتم يوم الخميس 10 يوليو بمادة الأحياء لعلمي علوم،والاستاتيكا لعلمي رياضة،والفلسفة والمنطق لطلبة الأدبي"نظام قديم" ، ومادة الإحصاء لطلبة الأدبي " نظام جديد"

وأشار وكيل الوزارة إلى عقدها اجتماعا موسعاً بحضور وكيل المديرية ، مديري التعليم العام و التعليم الفني والشؤون التنفيذية و الشؤون المالية والإداريةوالحوكمة والمراجعة الداخلية ومسؤول الاستراحات والتعليم الثانوي وشؤون الطلاب والأمن والشؤون القانونية والمتابعة والتطوير التكنولوجي والإحصاء والحملة الميكانيكية، حيث تم التأكيد على ضرورة التواصل الدائم مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية لتلقى أية بلاغات عن سير الإمتحانات ، والعمل على سرعة حلها ، والتأكد من توافر كافة التيسيرات اللازمة، والتعاون مع الجهات الأمنية المختصة بتأمين اللجان ومنظومة الامتحانات

كما تفقد المحافظ مقر استراحة رؤساء اللجان والمراقبين بمدرسة الخيرية الابتدائية،واطمأن على التجهيزات النهائية بها وتوفير كافة سبل المعيشة بها حيث استعرضت وكيل الوزارة الإجراءات التي اتخذتها المديرية،لتجهيز استراحات المراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان ،والبالغ عددها 16 استراحة على مستوى المحافظة موزعة بواقع 4 استراحات بدائرة مركز ومدينة بني سويف و2استراحة بكل إدارة على مستوى مراكز ومدن المحافظة الستة،والتي تم دعمها بكافة مستلزمات الإعاشة والاستضافة،للتيسير على الملاحظين والمراقبين أثناء فترة الامتحان

وقد وجه المحافظ ،باستمرار تقديم كافة التيسيرات المطلوبة التي من شأنها توفير المناخ الملائم والراحة للمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات على مستوى كافة الاستراحات التي تم توفيرها ، والاطمئنان على توافر كافة الاحتياجات والخدمات المقدمة للمشاركين في الامتحانات والتأكيد على ضمان استمرارها طوال فترة وجودهم ببني سويف أثناء عقد الامتحانات التي تستمر على مدار 25 يوما.