محافظ بني سويف يناقش مع وكيلة الوزارة خطة تنفيذ وزارة التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

في إطار المتابعة المستمرة للعملية التعليمية، ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع أمل الهواري وكيلة وزارة التربية والتعليم، خطة المديرية لتنفيذ توجيهات الوزارة بشأن امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 / 2025، والتي من المقرر أن تنطلق يوم الأحد الموافق 15 يونيو الجاري، وذلك تحت إشراف السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني .



وأكد محافظ بني سويف دعمه الكامل لجهود مديرية التربية والتعليم في تنفيذ التعليمات الوزارية، مشددًا على أهمية الانضباط الكامل داخل اللجان، وتوفير الأجواء المناسبة التي تساعد الطلاب على التركيز وأداء الامتحانات في هدوء واطمئنان، موجها بضرورة التنسيق المستمر بين المديرية وكافة الجهات التنفيذية والأمنية لضمان تأمين محيط اللجان، وتذليل أي معوقات قد تواجه سير الامتحانات.

وأشار المحافظ إلى أنه يتم توفير كافة التسهيلات المطلوبة لدعم عمل لجان الامتحانات، مؤكدًا أهمية الالتزام بتعليمات التفتيش، والتعامل بحزم مع أية مخالفات، وتنفيذ توجيهات وزارة التعليم في هذا الشأن.

من جانبها، أوضحت الأستاذة أمل الهواري أن المديرية أتمت استعداداتها النهائية لعقد الامتحانات، حيث يتم الانتهاء من تجهيز اللجان وتوزيع الملاحظين والمراقبين من خلال الوزارة ، وأنه من خلال أجهزة وادارات المديرية المختصة يتم التأكد من سلامة مقار اللجان بشكل ميداني ومستمر، بالإضافة إلى التنسيق مع غرف العمليات على مستوى الإدارة والمديرية لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة.

وأكدت "الهواري" أن توجيهات السيد وزير التربية والتعليم يتم تنفيذها بدقة، خاصة ما يتعلق بالإجراءات المشددة لمنع الغش، والتفتيش الدقيق، والتنسيق مع الجهات المعنية لتأمين اللجان.

وتأتي هذه الجهود ضمن أولويات المحافظة في متابعة تنفيذ خطة وزارة التعليم، بما يضمن انضباط امتحانات الثانوية العامة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.