تحرير محاضر والتحفظ على مواد ومنتجات غذائية في حملة لصحة بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ضرورة استمرار وتكثيف الحملات الرقابية الميدانية على المنشآت الغذائية والمخابز والمطاعم، لضمان التزامها بالاشتراطات الصحية والتأكد من سلامة الأغذية، موجهًا بأهمية اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية والرادعة تجاه المخالفين.

جاء ذلك خلال إطلاعه على تقرير لمديرية الصحة، أعدته وكيل الوزارة الدكتورة سماح جاد، وتضمن جهود فرق مراقبة الأغذية التابعة للإدارة العامة للطب الوقائي، التي قامت بحملة مفاجئة فجر اليوم، على عدد من المخابز والمطاعم بمركز بني سويف، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد قريبة وكيل المديرية الذي قاد الحملة.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط كميات من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم إعدام أكثر من 40كجم من المواد الغذائية الفاسدة، لمخالفتها الاشتراطات الصحية، وتحرير 10 محاضر متنوعة، شملت عدم مراعاة اشتراطات النظافة العامة داخل المنشآت، وعدم حمل بعض العاملين لشهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية.