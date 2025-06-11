بني سويف تستقبل 12 زائراً ضمن فوج من السياح الألمان

استقبلت محافظة بني سويف مساء أمس فوجًا سياحيًا قوامه 12 سائحًا ألمانيًا، وذلك في إطار جهود المحافظة لتنشيط السياحة الوافدة وتعزيز مكانة بني سويف على الخريطة السياحية. وقد وصل الفوج، متن الباخرة السياحية "ماجيك 1"، حيث كان في استقبالهم فريق من إدارة السياحة بالمحافظة لتيسير تحركاتهم وتوفير الدعم اللازم.

وتضمنت جولة الفوج زيارة الممشى السياحي الجديد على كورنيش النيل بمدينة بني سويف،حيث استمتع الزوار بالأجواء النيلية والمناظر الطبيعية الخلابة، إضافة إلى التعرف على معالم المدينة الحديثة وبعض الملامح التراثية التي تعكس الطابع الثقافي والحضاري للمحافظة.

ويأتي استقبال الفوج السياحي في سياق خطة محافظة بني سويف، تحت إشراف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ الإقليم، لتنشيط القطاع السياحي واستغلال الإمكانات الطبيعية والتاريخية التي تزخر بها المحافظة، عبر تطوير الخدمات السياحية وتوفير بيئة آمنة وجاذبة للسياح من مختلف الجنسيات.



