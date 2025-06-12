بالأسماء.. إعلان أوائل الشهادة الابتدائية على مستوى منطقة بني سويف الأزهرية

أعلن فضيلة الدكتور أحمد السيد مكى، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بنى سويف الأزهرية، اليوم اسماء أوائل الشهاده الإبتدائية على مستوى المنطقة للعام الدراسي 2025/2024.



حيث تقدم فضيلته بالشكر للسادة أعضاء كنترول الشهاده الابتدائيه برئاسة الأستاذ/عمرو محمد صادق،

رئيس كنترول الشهاده الابتدائيه الأزهريه،

وتقدم فضيلة الدكتور أحمد مكى، بخالص التهاني والتبريكات إلى أبنائنا الناجحين والأوائل، مع خالص التحيه والتقدير لأولياء الأمور على ما بذلوه من جهد وعطاء لدعم أبنائهم.

داعيا الله أن يديم على ابنائنا نعمة العلم والاجتهاد والتفوق، وأن ينفعهم بما علمهم.