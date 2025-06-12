تحرير محاضر والتحفظ على مواد ومنتجات غذائية في حملة لصحة بني سويف بمدينة ببا

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ضرورة استمرار وتكثيف الحملات الرقابية الميدانية على المنشآت الغذائية والمخابز والمطاعم، لضمان التزامها بالاشتراطات الصحية والتأكد من سلامة الأغذية، موجهًا بأهمية اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية والرادعة تجاه المخالفين.

جاء ذلك خلال إطلاعه على تقرير مديرية الصحة، أعدته وكيل الوزارة الدكتورة سماح جاد ، وتضمن جهود فرق مراقبة الأغذية التابعة للإدارة العامة للطب الوقائي، والتي قامت بحملة مفاجئة على عدد من المنشآت التجارية بمدينة ببا، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد قريبة وكيل المديرية الذي قاد الحملة، ومشاركة الدكتورة أمنية حسن، مدير إدارة الطب الوقائي، والدكتور ماجد سالمان مدير مكتب مراقبه الاغذيه ببنى سويف والدكتورة سلوى خليل مدير إدارة ببا الصحية.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط كميات من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم إعدام أكثر من 100كجم من المواد الغذائية الفاسدة، لمخالفتها الاشتراطات الصحية، وتحرير 15 محضرًا متنوعة، شملت عدم مراعاة اشتراطات النظافة العامة داخل المنشآت، وعدم حمل بعض العاملين لشهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية