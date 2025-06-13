محافظ بني سويف يناقش تقرير أنشطة وجهود الزراعة خلال الأسبوع الأول من يونيو

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أهمية المتابعة الدقيقة والمستمرة لكافة القطاعات الزراعية بالمحافظة، لضمان تحقيق تنمية زراعية مستدامة ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي والحيواني، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين، وتعزيز الرقابة على الأسواق الزراعية.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير مديرية الزراعة بشأن الأنشطة المنفذة خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو 2025، والذي عرضه المهندس أيمن حمودة، وكيل وزارة الزراعة، واستعرض خلاله أبرز الجهود التي نفذتها إدارات المديرية المختلفة على مستوى الديوان والمراكز والمدن التابعة.

وتضمن التقرير بيانات تفصيلية بشأن موسم توريد محصول القمح، إلى جانب متابعة أعمال اللجنة المشرفة على توريد محصول بنجر السكر والعمل على حل مشكلات النقل والتوريد، حيث تم توريد ما يقرب من 480 ألفا و891 طنًا من محصول بنجر السكر إلى مصنعي الفيوم بمحافظة الفيوم، والقناة بالمنيا.

وتناول التقرير موقف توزيع الأسمدة للمزارعين، حيث تم صرف كميات بلغت 7132.5 طنًا من سماد اليوريا، و2316.7 طن من سماد النترات، ليصل إجمالي ما تم صرفه إلى 9449.2 طن، في حين بلغ عدد الحائزين المسجلين في منظومة كارت الفلاح 268 ألفًا و784 حائزًا.

وفيما يخص زراعة المحاصيل الصيفية، أوضح التقرير أن المساحة المزروعة من المحاصيل الحقلية بلغت أكثر من 56 ألفًا و600 فدان، شملت محاصيل مثل الذرة البيضاء والصفراء والرفيعة، فول الصويا، عباد الشمس، القصب، البرسيم، والقطن، في حين بلغت مساحة المحاصيل الخضر نحو 643 فدانًا، من بينها لوبيا، قلقاس، كرنب، طماطم، خيار، بامية، بطاطس، بطاطا، باذنجان، وشمام، إضافة إلى مساحات مزروعة بالنباتات الطبية والعطرية.

كما شمل التقرير أعمال إدارة الأراضي والمياه، التي قامت بفحص عدد من شكاوى المواطنين المتعلقة ببعض المساقي، إلى جانب تنفيذ برنامج السياسات المائية والزراعية، والذي يُعد لتحديد المقننات المائية للمحاصيل المنزرعة حاليًا، وكذلك للمحاصيل التي سيتم زراعتها خلال الأسابيع المقبلة، بهدف ترشيد استخدام المياه وتحقيق أعلى إنتاجية ممكنة.

وتطرق التقرير إلى أنشطة الإدارات الزراعية بالمديرية، حيث تم المرور على مزارع الإنتاج الحيواني والدواجن ومناحل العسل لمتابعة سير العمل بها، والتأكد من الالتزام باشتراطات مزاولة النشاط بالتنسيق مع الجهات المعنية، في الوقت الذي واصلت فيه إدارة البساتين المرور على الزراعات البستانية من فاكهة وخضر ونباتات طبية وعطرية، وتقديم التوصيات الفنية للمزارعين لزيادة الإنتاج وتحسين جودة المحصول. كما شمل نشاط الإدارة الرد على الشكاوى والمكاتبات الواردة من الجهات الحكومية المختلفة، ومتابعة تراخيص صوب إنتاج شتلات الخضر، بالإضافة إلى استمرار أعمال الحصر الصيفي لمحاصيل الخضر للموسم الحالي، ومتابعة زراعات العتر بمركز ناصر والتي وصلت نسبة التزهير بها إلى 60%.

وأشار التقرير إلى نشاط اللجنة العلمية والإدارة المركزية للبساتين في متابعة مشروع مقاومة مرض التورد والتبرقش بناحية بني محمد مركز ببا، بالإضافة إلى أعمال الحصر الصيفي للنباتات الطبية والعطرية، ومعاينة بعض الزراعات المخصصة للاستهلاك الشخصي بناحية بني عفان مركز بني سويف.

ونفذت إدارة المكافحة حملة مرورية بالتنسيق مع الإدارة العامة والمركزية للمكافحة لفحص الزراعات الصيفية وتوعية المزارعين بخطورة دودة الحشد الجياشة، وطرق الوقاية والمكافحة والمبيدات الموصى بها من قبل وزارة الزراعة، مع تنفيذ زيارات ميدانية لزراعات في مركزي ببا وناصر.

وتضمن التقرير كذلك جهود إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية التي تابعت أعمال الجمعيات الزراعية ومحال بيع الأسمدة والمبيدات والأعلاف، ورصدت أعمال حماية الأراضي، كما قامت بفحص الشكاوى الواردة للمديرية ومتابعة الرد عليها. وفي قطاع الإنتاج الحيواني، تم المرور على عدد من مزارع الدواجن بمركز بَنا، بالتنسيق مع الطب البيطري، ضمن خطة الوزارة لعمل مسح ميداني شامل على مزارع الدواجن.

في حين نظمت إدارة الإرشاد الزراعي، عددًا من الندوات الإرشادية حول محصول القطن، ومنها ندوة بناحية معصرة أبو صير بمركز الواسطى، وأخرى بمركز بَنا، إلى جانب فعاليات ميدانية خلال أيام حصاد القمح بزمام الساقية ضمن مشروع الترشيد بمركز الواسطى لموسم 2024 / 2025.