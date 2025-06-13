محافظ بني سويف: تقديم 4 آلاف خدمة طبية في قافلة ضمن مبادرة حياة كريمة

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، وتستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكو مة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة .

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير،أعدته"د.سماح جاد وكيل وزارة الصحة"بشأن قيام إدارة القوافل،بتنفيذ قافلة"على مدى يومي" الأربعاء والخميس الماضيين "بقرية النويرة مركز اهناسيا،مكونةمن 8عيادات في 7تخصصات(الباطنة، الأطفال،الجراحة ،النساء، الجلدية ، تنظيم الأسرة ، العظام) وضمن اجراءات وقائية مشددة حيث تم الكشف على 1461 مريض وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم 134 - معمل طفيليات 44 - حالات الأشعة العادية 11 - تحويل عدد 3 مرضى لعمل تقارير طبية ونفقة دولة - تحويل عدد 6 مرضى للمستشفيات لاستكمال العلاج.

وشملت القافلة، ندوات تثقيف صحي لعدد 160 مواطنا،كانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفيةالوقاية من فيروس كورونا ،متابعة الحمل،تنظيم الأسرة ،سرطان الثدى،سلامة الغذاء،سوء استخدام الأدوية،الرضاعة الطبيعية والتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة )،فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 300 مواطن ومجموع الخدمات التى قدمت للمواطنين القافلة 4154 خدمة.

تجدر الإشارة إلى الدعم النوعي الذي تحظى به تلك القوافل من الوزارة، حيث يتم تنفيذها تحت إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور ياسر خيري منسـق القوافل العلاجية بالمديرية والدكتور محمد خلف مسئول الإمداد الطبي،الأستاذ طه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري،الأستاذ عيد فرج مسئول معلومات القوافل،الأستاذ أحمد عجمي مسئول إعداد وتجهيز العيادات.