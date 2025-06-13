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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ بني سويف : استكمال الصرف الصحي بأحد الشوارع.. وتوفير علاج طبيعي لحالة إنسانية

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف نتائج وجهود متابعة الحلول والإجراءات لتنفيذ التوجيهات التي وجه بها أثناء عقد لقاء المواطنين الماضي، وتم خلاله بحث ومناقشة العديد من طلبات واحتياجات وشكاوى المواطنين في عدد من القطاعات والمرافق الحيوية .

وتضمن التقرير، الذي استعرضته مها حميدة مديرة إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، متابعة موقف إحدى الحالات الإنسانية التي تم عرضها خلال اللقاء، حيث تقدم أحد المواطنين من قرية بني عفان – مركز بني سويف، بشكوى معاناة نجله من ضمور بالمخ والأعصاب، وما يترتب عليه من حاجة ماسة لجلسات علاج طبيعي بصورة منتظمة وعلى نفقة الدولة نظرًا لظروفه المعيشية الصعبة.

وتنفيذًا لتكليفات المحافظ قامت مديرية الصحة بسرعة التنسيق لتوفير الرعاية الطبية اللازمة للحالة، حيث تم تخصيص 3جلسات علاج طبيعي أسبوعيًا يتم تنفيذها بالوحدة الصحية بقرية تزمنت الشرقية، كما تم صرف مساعدة مالية عاجلة من بند المساعدات بديوان عام المحافظة لدعم الأسرة وتخفيف الأعباء المعيشية عنها، فيما يجري حاليًا التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لاتخاذ الإجراءات المطلوبة لبحث مدى إمكانية استفادة الأسرة من برنامج "تكافل وكرامة".

وفيما يخص شكوى بعض المواطنين بقرية طرشوب مركز ببا، بشأن عدم استكمال الصرف الصحي بأحد الشوارع الواقع داخل الحيز العمراني القديم للقرية ، حيث أفادت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأنه سيتم العمل في المشروع"ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مركز ببا" وعند الانتهاء منه وتسليمه لشركة المياه " سيتم تركيب الوصلات المنزلية والربط على المشروع بمعرفة شركة المياه.


كما تناول التقرير شكوى أحد المواطنين بشأن عدم انتظام توافر بعض المستلزمات الطبية بمستشفى الحميات، والتي تم التعامل معها في ضوء توجيهات المحافظ، حيث قامت الشؤون القانونية بديوان عام المحافظة بالتحقيق في الشكوى بالتنسيق مع الجهات المختصة، وشمل ذلك الاستماع إلى مدير المستشفى وفحص السجلات الرسمية، وتبين توافر الأصناف العلاجية محل الشكوى، وأن صرفها يتم بانتظام للمستحقين وفقًا للإجراءات المتبعة والعلاج على نفقة الدولة.

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