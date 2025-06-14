أخبار بني سويف| ضبط مصنع لإعادة تدوير زيوت السيارات.. وتقديم 4 آلاف خدمة طبية

شهدت محافظة بني سويف عددًا من الأحداث المهمة على مدار الـ 24 ساعة الماضية، نستعرض أبرزها في التقرير التالي..

ضبط مصنع لإعادة تدوير زيوت السيارات المستعملة في حملة بمركز ببا

أكد االدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، ضرورة الاستمرار في تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال والمنشآت الغذائية والتجارية، ضمن خطة المحافظة في مجال الرقابة على الأسواق ومجابهة محاولات الغش التجاري، بما يضمن توفير السلع الأساسية وضبط الأسواق، والتصدي لأية ممارسات تخالف القانون وتضر بصحة وسلامة المواطنين.

محافظ بني سويف: تقديم 4 آلاف خدمة طبية في قافلة ضمن مبادرة حياة كريمة

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، وتستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكو مة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة .

العثور على جثة شاب بها جرح قطعي بالرقبة في بني سويف محافظ بني سويف : استكمال الصرف الصحي بأحد الشوارع.. وتوفير علاج طبيعي لحالة إنسانية محافظ بني سويف: تقديم 4 آلاف خدمة طبية في قافلة ضمن مبادرة حياة كريمة محافظ بني سويف يناقش تقرير أنشطة وجهود الزراعة خلال الأسبوع الأول من يونيو

محافظ بني سويف يناقش تقرير أنشطة وجهود الزراعة خلال الأسبوع الأول من يونيو

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أهمية المتابعة الدقيقة والمستمرة لكافة القطاعات الزراعية بالمحافظة، لضمان تحقيق تنمية زراعية مستدامة ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي والحيواني، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين، وتعزيز الرقابة على الأسواق الزراعية.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير مديرية الزراعة بشأن الأنشطة المنفذة خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو 2025، والذي عرضه المهندس أيمن حمودة، وكيل وزارة الزراعة، واستعرض خلاله أبرز الجهود التي نفذتها إدارات المديرية المختلفة على مستوى الديوان والمراكز والمدن التابعة.

وتضمن التقرير بيانات تفصيلية بشأن موسم توريد محصول القمح، إلى جانب متابعة أعمال اللجنة المشرفة على توريد محصول بنجر السكر والعمل على حل مشكلات النقل والتوريد، حيث تم توريد ما يقرب من 480 ألفا و891 طنًا من محصول بنجر السكر إلى مصنعي الفيوم بمحافظة الفيوم، والقناة بالمنيا.