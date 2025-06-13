ضبط مصنع لإعادة تدوير زيوت السيارات المستعملة في حملة بمركز ببا

أكد االدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، ضرورة الاستمرار في تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال والمنشآت الغذائية والتجارية، ضمن خطة المحافظة في مجال الرقابة على الأسواق ومجابهة محاولات الغش التجاري، بما يضمن توفير السلع الأساسية وضبط الأسواق، والتصدي لأية ممارسات تخالف القانون وتضر بصحة وسلامة المواطنين.

جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ لتقرير مديرية التموين، أعده محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين، والذي استعرض خلاله جهود المديرية في تنفيذ الحملات الرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية، لمتابعة الوضع التمويني وضبط المخالفات.

كشف التقرير عن ضبط مصنع غير مرخص بغياضة مركز ببا، يقوم بإعادة تدوير زيوت السيارات المستهلكة بشكل مخالف، حيث تم التحفظ على 5 طن زيت مستعمل أسود اللون و3طن معد للتعبئة و300 عبوة جاهزة للبيع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حيث أشار وكيل الوزارة إلى أن تلك الحملات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات وزارة التموين بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لضمان سلامة المعروض من السلع، على اختلاف أنواعها، مؤكدًا استمرار الحملات على مدار الساعة وفي مختلف مراكز وقرى المحافظة.