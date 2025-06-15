محافظ بنى سويف يطمئن على انتظام امتحانات الثانوية العامة

أكدالدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتظام سير أعمال امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية العامة 2025/2024، التي بدأت"اليوم"بالمواد غير المضافة للمجموع.

حيث انطلقت الامتحانات داخل 45 لجنة تضم19 ألف و425 طالباً وطالبة على مستوى المحافظة بواقع : 13 ألف و220 طالباً وطالبة "علمي علوم"،و2285طالباً وطالبة" علمي رياضة"، و3612طالباً وطالبة بالشُعبة الأدبية إلى جانب 89 طالبا وطالبة بمدرسة المتفوقين و 171 دولي و 36 دمج.

جاء ذلك خلال زيارة لمقر مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني وتواصله مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة، وذلك في حضور: أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، علي يوسف رئيس المدينة، محمد بدر وكيل المديرية، أشرف عبد العليم، مدير إدارة الأمن بالمديريةومديري التعليم الثانوى والإحصاء والشؤون التنفيذية بالمديرية

واطمأن المحافظ على انتظام اللجان وإجراءات التأمين الخاصة بها، وتوافر المناخ الملائم للطلاب والملاحظين، مع بدء الامتحان في الموعد المحدد، دون أي عقبات، حيث يؤدي"اليوم" الطلاب الامتحان في مادتي التربيةالدينية والتربية الوطنية، وتستكمل الثلاثاء بمادتي الإحصاء والاقتصاد"نظام قديم"واللغة الأجنبية الثانية للنظام الجديد"وهي مواد رسوب ونجاح،على أن تستأنف بامتحان المواد الأساسية ،والتي يستهلها الطلاب باللغة العربية يوم الأحد القادم لكافة الشُعب والتخصصات، لتختتم 10 يوليو المقبل لشعبة الأدبي"بالفلسفة والمنطق" ولشعبة العلوم "بمادة الأحياء" ،والرياضيات التطبيقية لعلمي رياضة إلى جانب الإحصاء للشعبة الأدبية نظام جديد.

أكد المحافظ وجود تنسيق واتصال دائم بين غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وغرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم وغرف العمليات الفرعية بإدارات التعليم، للوقوف على أية معوقات قد تطرأ أثناء سير الامتحانات، منوها عن تكليفاته لرؤساء المدن والقرى بالمتابعة على مدار الساعة والتأكد من توافر كافة التيسيرات اللازمة، والتعاون مع الجهات الأمنية المختصة بتأمين اللجان ومنظومة الامتحانات، مشددًا على تكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس ومنع الباعة الجائلين ورفع الإشغالات ،لتوفير الهدوء بمحيط لجان الامتحانات.

من ناحيتها أشارت وكيل التعليم إلى أن المديرية قد أتمت استعداداتها لعقد الامتحانات ، حيث شهدت الفترة الماضية عقد سلسلة من الاجتماعات التحضيرية والتنسيقية بحضور كافة الجهات ذات الصلة ، وتم خلالها توفير كافة السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة للطلاب لأداء الامتحان في هدوء وتركيز، فضلاً عن الاطمئنان على متابعة الإجراءات الخاصة بتأمين مركز توزيع الأسئلة ، وخروج صناديق الاسئلة من مركز التوزيع في ظل الإجراءات الأمنية المشددة حتى وصولها للجان في الموعد المحدد لها وكذلك متابعة عودة أوراق الإجابة لمقر المركز حتى وصولها إلى الكنترول، إضافة إلى تجهيزات 16 إستراحة على مستوى المحافظة،ودعمها بمستلزمات الإعاشة والاستضافة وتقديم كافة التيسيرات المطلوبة من شأنها توفير المناخ المناسب والراحة للمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات

وفي ختام الزيارة، استمع المحافظ لعرض موجز "Presentation" تضمن جهود وأنشطة وإنجازات المديرية خلال العام الدراسي الحالي وتضمنت عددا من المحاور والملفات منها: موقف المنشآت التعليمية وعدد المدارس التي تم إضافتها ، والمبادرات التي نفذتها المديرية بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين،بالإضافة إلى مجالات التفوق العلمي والرياضي والثفافي والأدبي والاجتماعي والفني التي برز فيها الطلاب الموهوبين والكوادر التعليمية المتميزة.