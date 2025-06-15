قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دبلوماسية في الميدان.. الخارجية: نتابع ونراقب أوضاع الجالية المصرية في إيران
تحفظ من مجلس الزمالك على التعاقد مع صفقات كبار السن
بعد موافقة البرلمان .. كيف يعزز صندوق مصر السيادي الاقتصاد الوطني؟
بوتين ينقل تحذير ترامب للمرشد الإيراني
قائد الحرس الثوري الجديد: لن يكون هناك مكانا آمنا للإسرائيليين وسيشاهدون الجحيم الليلة
تحت عباءة طهران .. الشاباك يكشف شبكة تجسس إسرائيلية لصالح إيران
لا تخفيف للأحمال.. مواعيد غلق المحلات والمولات والعقوبات المنتظرة للمخالفين
إعلام إيراني: هجوم إسرائيلي على قاعدة للدفاع الجوي قرب مطار مدينة مشهد
متى تبدأ رأس السنة الهجرية 1447؟.. أفضل أدعية العام الجديد للرزق والبركة
الشناوي يتفوق على نوير ويحقق رقما تاريخيا في كأس العالم الأندية
اسرائيل: تنفيذ هجوم جوي على طائرة تزويد بالوقود إيرانية داخل مطار مشهد
قصف إيراني يستهدف منزل عائلة نتنياهو في بلدة قيسارية المحتلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بنى سويف يطمئن على انتظام امتحانات الثانوية العامة

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

أكدالدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتظام سير أعمال امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية العامة 2025/2024، التي بدأت"اليوم"بالمواد غير المضافة للمجموع.

 حيث انطلقت الامتحانات داخل 45 لجنة تضم19  ألف و425 طالباً وطالبة على مستوى المحافظة بواقع : 13 ألف و220 طالباً وطالبة "علمي علوم"،و2285طالباً وطالبة" علمي رياضة"، و3612طالباً وطالبة بالشُعبة الأدبية إلى جانب 89 طالبا وطالبة بمدرسة المتفوقين و 171 دولي و 36 دمج.

 

جاء ذلك خلال زيارة لمقر مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني  وتواصله مع غرفة العمليات المركزية  بالوزارة، وذلك في حضور: أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، علي يوسف رئيس المدينة، محمد بدر وكيل المديرية، أشرف عبد العليم، مدير إدارة الأمن بالمديريةومديري التعليم الثانوى والإحصاء والشؤون التنفيذية  بالمديرية

 

واطمأن المحافظ على انتظام اللجان وإجراءات التأمين الخاصة بها، وتوافر المناخ الملائم للطلاب والملاحظين، مع  بدء الامتحان في الموعد المحدد، دون أي عقبات، حيث يؤدي"اليوم" الطلاب الامتحان في مادتي التربيةالدينية والتربية الوطنية، وتستكمل الثلاثاء بمادتي الإحصاء والاقتصاد"نظام قديم"واللغة الأجنبية الثانية للنظام الجديد"وهي مواد رسوب ونجاح،على أن تستأنف بامتحان المواد الأساسية ،والتي يستهلها الطلاب باللغة العربية يوم الأحد القادم لكافة الشُعب والتخصصات، لتختتم 10 يوليو المقبل لشعبة الأدبي"بالفلسفة والمنطق" ولشعبة العلوم "بمادة  الأحياء" ،والرياضيات التطبيقية  لعلمي رياضة إلى جانب الإحصاء للشعبة الأدبية نظام جديد.

 

أكد المحافظ وجود تنسيق واتصال دائم بين غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وغرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم وغرف العمليات الفرعية بإدارات التعليم، للوقوف على أية معوقات قد تطرأ أثناء سير الامتحانات، منوها عن  تكليفاته لرؤساء المدن والقرى  بالمتابعة على مدار الساعة والتأكد من توافر كافة التيسيرات اللازمة، والتعاون مع الجهات الأمنية المختصة بتأمين اللجان ومنظومة الامتحانات، مشددًا على تكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس ومنع الباعة الجائلين ورفع الإشغالات ،لتوفير الهدوء بمحيط لجان الامتحانات.

 

من ناحيتها أشارت وكيل التعليم إلى أن المديرية قد أتمت استعداداتها لعقد الامتحانات ، حيث شهدت الفترة الماضية عقد سلسلة من الاجتماعات التحضيرية والتنسيقية بحضور كافة الجهات ذات الصلة ، وتم خلالها  توفير كافة السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة للطلاب لأداء الامتحان في هدوء وتركيز، فضلاً عن الاطمئنان على متابعة  الإجراءات الخاصة بتأمين مركز توزيع الأسئلة ، وخروج صناديق الاسئلة من مركز التوزيع في ظل الإجراءات الأمنية المشددة حتى وصولها للجان في الموعد المحدد لها وكذلك متابعة عودة أوراق الإجابة لمقر المركز حتى وصولها إلى الكنترول، إضافة إلى تجهيزات 16 إستراحة على مستوى المحافظة،ودعمها بمستلزمات الإعاشة والاستضافة وتقديم كافة التيسيرات المطلوبة من شأنها توفير المناخ المناسب والراحة للمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات

 

 وفي ختام الزيارة، استمع المحافظ لعرض موجز "Presentation" تضمن جهود وأنشطة وإنجازات المديرية خلال العام الدراسي الحالي وتضمنت عددا من المحاور والملفات منها: موقف المنشآت التعليمية وعدد المدارس التي تم إضافتها ، والمبادرات التي نفذتها المديرية بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين،بالإضافة إلى مجالات التفوق العلمي والرياضي والثفافي والأدبي والاجتماعي والفني التي برز فيها الطلاب الموهوبين والكوادر التعليمية المتميزة.

بني سويف تعليم بني سويف محافظ بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

قرار حكومي بشأن الكهرباء.. مواعيد غلق المحلات والمولات رسميا

رئيس الوزراء

بعد قرار الحكومة الأخير.. عقوبات مشددة تواجه موظفي الكهرباء حال قيامهم بهذا الفعل

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في القاهرة رسميًا

رسميًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في القاهرة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 جميع المحافظات .. برقم الجلوس

صورة أرشيفية

تداول امتحان التربية الدينية بجروبات الغش بعد توزيعه في لجان الثانوية العامة

تحذير عاجل من المصرية للاتصالات WE للملايين

تحذير عاجل من المصرية للاتصالات WE.. ما القصة؟

الثانوية العامة

دعاء لطلبة الثانوية العامة .. ردّديه حتى يطمئن قلبك على أبنائك

أرشيفية

تطور عاجل بشأن تكليف أطباء الأسنان دفعة 2023

ترشيحاتنا

سيارة X بينج G6 الكهربائية 2026

سيارة X بينج G6 الكهربائية 2026 تظهر لأول مرة.. اعرف المواصفات

هواتف جوجل بيكسل

بعد تحديث أندرويد 16.. هواتف جوجل بيكسل Pixel تثير الجدل| فما القصة؟

بيجو E-208 GTi الكهربائية الجديدة

سعر بيجو E-208 GTi الكهربائية الجديدة

بالصور

صدمة لعشاق شوكولاتة دبي.. حشوة مغرية بمواد مسرطنة تهدد حياتك

أضرار شوكولاتة دبي تم التحذير منها
أضرار شوكولاتة دبي تم التحذير منها
أضرار شوكولاتة دبي تم التحذير منها

معلومات لا تعرفها عن الصدمة التحسسية.. مبالغة في رد الفعل تؤدي للوفاة

ما هي الصدمة التحسسية ؟
ما هي الصدمة التحسسية ؟
ما هي الصدمة التحسسية ؟

ممتنة .. أول تعليق من روبي بعد حفلها بالجامعة الأمريكية

روبي
روبي
روبي

نشرة المرأة والمنوعات| طبيبة تكشف فوائد غير متوقعة للفسيخ.. ما لا تعرفه عن إصابة إمام عاشور ومدة تعافيه

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

المتهم

معندوش رحمه.. القبض على جزار ذب.ح ماشية على سيارة بطريقة مخالفة| فيديو

هجمات الموساد

تخطيط مدروس من سنين.. كيف نفذ الموســ.اد هجمــ.ات الكيان على إيران؟

رشوان توفيق وياسمين عبد العزيز

حلمت بيها بعد الفجر.. رشوان توفيق يروى رؤيا غريبة لياسمين عبد العزيز في منامه

ايمان عبد اللطيف

أسعار البصل.. هل يصل سعر الكيلو لـ 100 جنيه؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مسمار جحا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا إيد واحدة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الشرق الأوسط على مفترق طرق

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة سقوط الجنرالات!

خالد عامر

خالد عامر يكتب: التآمر على مصر يستمر

المزيد