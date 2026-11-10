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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

يعرض فى ديسمبر.. طرح البوستر التشويقي لفيلم بنات فاتن

فيلم بنات فاتن
فيلم بنات فاتن
أحمد إبراهيم

كشف صناع فيلم بنات فاتن عن البوستر التشويقي الأول للفيلم ضمن الحملة الترويجية للعمل، تمهيدا لعرضه في ديسمبر 2026.

بوستر فيلم بنات فاتن

أبطال فيلم بنات فاتن

و«بنات فاتن» بطولة كل من، النجمة الكبيرة يسرا، والفنانة هدى المفتي، والفنان باسم سمرة، والفنان السوداني مصطفى شحاتة، والفنانة السودانية إسلام مبارك، والفنانة بسمة نبيل، والفنان حمدي هيكل، وغيرهم العديد من النجوم الشباب.

كما يظهر النجم الشاب حسن مالك كضيف شرف ضمن الأحداث.

العمل من تأليف أمينة مصطفى ومحمد نادر، وإنتاج علي بني حمد «سينيتوبيا Cinetopia Films»، ومدير التصوير بيشوي روزفلت، وإخراج محمد نادر، ومن المقرر تحديد ميعاد عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من تصوير جميع أحداث العمل.

أحداث فيلم «بنات فاتن»

وتدور أحداث فيلم «بنات فاتن» حول قصة حب بين فتاة وشاب نوبي أسمر، تتحول مع الوقت إلى لغز مثير يجرهما إلى عالم من الأسرار والخبايا، عمل سينمائي جديد يمزج بين الرومانسية والتشويق في خطوة مختلفة نحو دراما تكشف وجوهًا مخفية من العلاقات والحقائق. 

فيلم بنات فاتن يسرا الفنانة يسرا أعمال يسرا باسم سمرة

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