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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

طلاب بني سويف يطورون أول تطبيق يعزز الواقع الافتراضي لعرض الآثار المصرية

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، نجاح عدد من طلاب قسم الآثار بكلية الآداب في تطوير أول تطبيق من نوعه على المستوى المصري والعربي “تيم كميت”، والذي يُوظف تقنيات الواقع الافتراضي في عرض الآثار المصرية بطريقة تفاعلية مبتكرة، تُسهم في تعزيز الوعي الحضاري والترويج للتراث المصري عالميًا، والذي يمثل نموذجاً  لتكامل الدراسة الأكاديمية مع الابتكار التكنولوجي.

ويأتي هذا التطبيق ضمن مشروعات تخرج قسم الآثار للعام الجامعي 2025/2024، تحت إشراف الدكتور محروس محمد إبراهيم عميد كلية الآداب.

وأوضح رئيس الجامعة، أن التطبيق يهدف إلى تقديم تجربة تعليمية وسياحية مبتكرة تتيح للمستخدمين في مصر وخارجها التعرّف على الحضارة المصرية من خلال الواقع الافتراضي، بما يُسهم في نشر الوعي الثقافي والتاريخي بطريقة تفاعلية، وذلك من خلال ربط التكنولوجيا بالتراث، وإتاحة تجربة افتراضية فريدة تمكّن المستخدم من التفاعل مع المواقع الأثرية وكأنّه يزورها فعليًا.

ووجه رئيس الجامعة التهنئة للطلاب المشاركين بذلك المشروع وهم مينا جرجس، فاطمة مسلم، ملك ياسر، نادية عبدالغني، بسمة علي، مشيداً بقدرتهم علي التفكير والإبداع، ومثمناً جهودهم  التي  تتماشي مع توجهات الدولة في دعم التحول الرقمي والاعتماد علي الحلول المتطورة في ظل الذكاء الاصطناعي في الترويج للسياحة والآثار لتوصيل التراث المصري للأجيال الجديدة والسياح بطريقة جذابة في ظل التطورات السريعة في تكنولوجيا العرض الرقمي.

بني سويف اثار بني سويف جامعة بني سويف

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