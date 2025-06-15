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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة بني سويف تنضم إلى التحالف الرئاسي لتدوير مخلفات البناء والتنمية المستدامة بإقليم شمال الصعيد

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

في خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد الأخضر وتعزيز التنمية المستدامة في صعيد مصر، أعلنت جامعة بني سويف تقدمها للاشتراك في المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، من خلال الانضمام إلى "تحالف الابتكار في تدوير مخلفات البناء والتنمية المستدامة بإقليم شمال الصعيد"، بالتعاون مع نخبة من الشركاء الأكاديميين والصناعيين والمجتمعيين، وفي مقدمتهم شركة تيتان مصر للأسمنت كشريك صناعي رئيسي.

جاء الإعلان خلال فعالية أقيمت برعاية كريمة من الأستاذ الدكتور/ منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، وبحضور: السيد عمرو رضا، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيتان، المهندس حسام طه، مدير مصنع أسمنت بني سويف، الكابتن توني عثمان، مدير العلاقات العامة والخارجية لمجموعة تيتان، الأستاذ الدكتور أحمد محمد حسن، عميد كلية الهندسة بجامعة بني سويف.


ويهدف التحالف إلى تطوير نموذج إقليمي متكامل لتدوير مخلفات البناء فقط، عبر دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في سلاسل الإنتاج، لتحويل تلك المخلفات إلى مواد بناء ذكية وصديقة للبيئة، بما يسهم في خفض البصمة الكربونية ودعم جهود الدولة في تعزيز الاقتصاد الدائري داخل قطاع البناء.

وتقود جامعة بني سويف هذا التحالف مستندة إلى إمكانياتها العلمية والبحثية المتميزة، ومكانتها كإحدى أبرز المؤسسات الأكاديمية في صعيد مصر.

وقد أكد الأستاذ الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، خلال اللقاء، أهمية انخراط الجامعة في مبادرات وطنية نوعية تسهم في تحقيق أهداف الدولة نحو التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، مشددًا على ضرورة التكامل بين البحث العلمي، والصناعة، وخدمة المجتمع.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد محمد حسن بخيت، الأستاذ بكلية الهندسة ومنسق التحالف، أن هذا التحالف يُعد نموذجًا لتحويل تحديات مخلفات البناء إلى فرص تنموية، مستندًا إلى خبرات الجامعة في مجالات إعادة التدوير، والذكاء الاصطناعي، والبناء المستدام.

وتضطلع شركة تيتان مصر للأسمنت بدور محوري في إنجاح المبادرة، من خلال توظيف مخرجات البحث العلمي في بيئة صناعية واقعية، وتطبيق تقنيات الإنتاج المستدام. وفي هذا السياق، أعرب السيد عمرو رضا، الرئيس التنفيذي للشركة، عن دعمه الكامل للمبادرة، مؤكدًا أن التحالف ينسجم مع رؤية تيتان في خفض الانبعاثات وتعزيز الاقتصاد الدائري، وأن الشركة على أتم استعداد لتوفير كافة الإمكانيات الصناعية والتقنية واللوجستية لإنجاح التحالف.

كما أشاد بقرار جامعة بني سويف بتبني هذا التوجه الطموح، داعيًا إلى توسيع نطاق الشراكات بين الصناعة والجامعات في خدمة قضايا البيئة والتنمية، ودعم جهود إعادة تدوير مخلفات البناء داخل قطاع الأسمنت، بما يتماشى مع أهداف الشركة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2030.

بني سويف جامعة بني سويف منصور حسن

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