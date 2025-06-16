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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار بني سويف| ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج مشروبات سكرية.. وجامعة بني سويف تنضم إلى التحالف الرئاسي لتدوير مخلفات البناء

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

شهدت محافظة بني سويف عددًا من الأحداث المهمة على مدار الـ 24 ساعة الماضية، نستعرض أبرزها في التقرير التالي..

تموين بني سويف يضبط مصنعًا غير مرخص لإنتاج مشروبات سكرية

في إطار الجهود الرقابية المكثفة التي تنفذها مديرية التموين بمحافظة بني سويف، تم ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج مشروبات سكرية بطعم الفواكه، وذلك بقرية الرياض التابعة لمركز ناصر.

وأسفرت الحملة عن ضبط والتحفظ على عدد 650 كرتونة من المشروبات المنتجة داخل المصنع، حيث تبيّن عدم استيفائها للاشتراطات الصحية، فضلاً عن عدم وجود ترخيص بمزاولة النشاط

جاء ذلك في تقرير عرضه محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين ببني سويف، على الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، ضمن الجهود الميدانية المستمرة التي تنفذها المديرية تنفيذًا لتكليفات المحافظ المباشرة بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والمنشآت الصناعية ومنافذ تداول السلع، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

طلاب بني سويف يطورون أول تطبيق يعزز الواقع الافتراضي لعرض الآثار المصرية
أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، نجاح عدد من طلاب قسم الآثار بكلية الآداب في تطوير أول تطبيق من نوعه على المستوى المصري والعربي “تيم كميت”، والذي يُوظف تقنيات الواقع الافتراضي في عرض الآثار المصرية بطريقة تفاعلية مبتكرة، تُسهم في تعزيز الوعي الحضاري والترويج للتراث المصري عالميًا، والذي يمثل نموذجاً  لتكامل الدراسة الأكاديمية مع الابتكار التكنولوجي.

ويأتي هذا التطبيق ضمن مشروعات تخرج قسم الآثار للعام الجامعي 2025/2024، تحت إشراف الدكتور محروس محمد إبراهيم عميد كلية الآداب.

جامعة بني سويف تنضم إلى التحالف الرئاسي لتدوير مخلفات البناء والتنمية المستدامة بإقليم شمال الصعيد
في خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد الأخضر وتعزيز التنمية المستدامة في صعيد مصر، أعلنت جامعة بني سويف تقدمها للاشتراك في المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، من خلال الانضمام إلى "تحالف الابتكار في تدوير مخلفات البناء والتنمية المستدامة بإقليم شمال الصعيد"، بالتعاون مع نخبة من الشركاء الأكاديميين والصناعيين والمجتمعيين، وفي مقدمتهم شركة تيتان مصر للأسمنت كشريك صناعي رئيسي.

جاء الإعلان خلال فعالية أقيمت برعاية كريمة من الأستاذ الدكتور/ منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، وبحضور: السيد عمرو رضا، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيتان، المهندس حسام طه، مدير مصنع أسمنت بني سويف، الكابتن توني عثمان، مدير العلاقات العامة والخارجية لمجموعة تيتان، الأستاذ الدكتور أحمد محمد حسن، عميد كلية الهندسة بجامعة بني سويف.

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