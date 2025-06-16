محافظ بنى سويف: تقديم 3422 خدمة طبية بقافلة للصحة ضمن حياة كريمة

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف،سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، وتستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكو مة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة .

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير،أعدته"د.سماح جاد وكيل وزارة الصحة"بشأن قيام إدارة القوافل،بتنفيذ قافلة"على مدى يومي" السبت والأحد 14 و15 يونيو الجاري"بقرية براوة مركز اهناسيا،مكونةمن 8عيادات في 7تخصصات(الباطنة، الأطفال،الجراحة ،النساء، الجلدية ، تنظيم الأسرة ، الرمد ) وضمن اجراءات وقائية مشددة حيث تم الكشف على 1139مريض وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم 72،معمل طفيليات 38، حالات أشعة عادية 10،موجات فوق صوتية 32حالة، ،تحويل 8 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج.

وشملت القافلة ندوات تثقيف صحي لعدد 160 مواطنا،كانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفيةالوقاية من فيروس كورونا ،متابعة الحمل،تنظيم الأسرة ،سرطان الثدى،سلامة الغذاء،سوء استخدام الأدوية،الرضاعة الطبيعيةوالتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة )،فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 300 مواطن ومجموع الخدمات التى قدمت للمواطنين القافلة 3422 خدمة.

تجدر الإشارة إلى الدعم النوعي الذي تحظى به تلك القوافل من الوزارة،حيث يتم تنفيذها تحت إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور ياسر خيري منسـق القوافل العلاجية بالمديرية والدكتور محمد خلف مسئول الإمداد الطبي،الأستاذ طه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، الأستاذ عيد فرج مسئول معلومات القوافل، الأستاذ أحمد عجمي مسئول إعداد وتجهيز العيادات.