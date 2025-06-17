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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة بني سويف يتفقد أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية التجارة

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

تفقد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية التجارة، وذلك وسط إجراءات تنظيمية وإدارية لضمان حسن سير أعمال الامتحانات.

 جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبد الوهاب عميد الكلية،  والأستاذ محمد سليم أمين عام الجامعة، ووكلاء الكلية

وخلال جولته، اطمأن رئيس الجامعة على توفير مقومات الراحة للطلاب بقاعات الامتحانات، وتواجد الأساتذة والمراقبين لحل أي مشكلة تطرأ خلال الامتحانات، مؤكدًا أن الجامعة اتخذت جميع الاستعدادات لتوفير المناخ المناسب للطلاب لتأدية الامتحانات في سهولة ويسر.

 وأعدت الكليات الجداول والقاعات بما يتلاءم مع مصلحة الطلاب، مشددًا على تواجد أستاذ المادة وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية للطلاب.

وأكد رئيس الجامعة خلال جولته على التأمين الكامل للجان من خلال تكثيف أفراد الأمن الإداري، لضمان سير عملية الامتحانات في جو يسوده الأمن والنظام، ووضع الجداول، وأرقام الجلوس، واللوحات الإرشادية بشكل واضح للطلاب لأداء امتحاناتهم في مناخ مناسب، كما اطمئن على توافر الخدمات الطبية.

بني سويف جامعة بني سويف ببا

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