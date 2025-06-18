محافظ بني سويف: المرسى السياحي الجديد يهدف إلى تنشيط الرحلات النيلية

قال محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم إن مشروع المرسى السياحي الجديد على الساحل الشرقي لنهر النيل يهدف إلى تنشيط الرحلات النيلية المنتظمة بين محافظات الصعيد والقاهرة.



جاء ذلك خلال تفقد المحافظ، اليوم الأربعاء، لسير العمل بموقع مشروع إنشاء المرسى السياحي الجديد، الذي يمثل أحد المشروعات الحيوية ذات البُعد الاستراتيجي في دعم وتنشيط القطاع السياحي بالمحافظة، ويأتي ضمن رؤية متكاملة تستهدف إبراز المحافظة كمحطة رئيسية على خريطة السياحة.



وأضاف غنيم أن هذا المشروع ويجعل بني سويف نقطة توقف رئيسية للسائحين ضمن مساراتهم السياحية عبر النيل من الشمال للجنوب، فضلًا عن أنه يوفر أيضًا فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لشباب وأهالي المحافظة.



واطلع على آخر مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع، حيث ناقش مع القائمين على التنفيذ والمختصين الفنيين تفاصيل مراحل العمل الحالية وأوجه الدعم المطلوبة؛ لتسريع وتيرة معدلات الإنجاز، حيث يتضمن المشروع إنشاء مرسى سياحي بإجمالي مساحة حوالي 40 ألف م2.



ويتضمن المشروع مساحات خضراء ومنطقة انتظار سيارات ورصيفًا للسفن، كما تم الانتهاء من أعمال التكريك بنسبة 100%، والانتهاء من أعمال تسوية الموقع، وجاري أعمال الحفر، حيث تم صب قواعد خرسانية لإنشاء السور.



ووجه المحافظ بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد خاصة أن المشروع يمثل واجهة سياحية مهمة للزائرين والمقيمين على حد سواء.



وعلى صعيد آخر، قالت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف المهندسة دينا عمر إن السبب وراء انقطاع وضعف المياه بعدد من مناطق مركز ومدينة بني سويف، هو تنفيذ أعمال فنية تتضمن تركيب أجهزة حماية مدنية بمحطات المياه، ضمن خطة الشركة لرفع كفاءة منظومة الحماية والسلامة بالمحطات.



ولفتت إلى أن هذه الأعمال تزامنت مع حدوث كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي بقطر 16 بوصة بمنطقة مدخل قرية بني عفان وامتدادًا لقرية إهناسيا الخضراء، مما تسبب في زيادة تأثر بعض المناطق بتراجع ضغط المياه أو انقطاعها المؤقت.



ونوهت بأن فرق الطوارئ والصيانة تعمل على مدار الساعة؛ للانتهاء من أعمال الإصلاح في أسرع وقت وإعادة ضخ المياه بشكل طبيعي، مؤكدة حرص الشركة على إعلام المواطنين أولًا بأول بأي مستجدات، وذلك في إطار تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

