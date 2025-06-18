رئيس مياه بني سويف: إصلاح كسر خط المياه وعودة الخدمة لطبيعتها

أكدت المهندسة دينا عمر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بني سويف، أن الشركة انتهت من إصلاح كسر بخط المياه الرئيسي بقطر 16 بوصة، الواقع بمدخل قرية بني عفان والممتد حتى قرية إهناسيا الخضراء، والذي تسبب في انقطاع وضعف المياه بعدد من مناطق مركز ومدينة بني سويف.

وأوضحت رئيس الشركة أن الانقطاع تزامن مع تنفيذ أعمال فنية بمحطات المياه على مستوى المركز، تضمنت تركيب أجهزة حماية مدنية ضمن خطة الشركة لرفع كفاءة منظومة الحماية والسلامة بالمحطات.

وأضافت المهندسة دينا عمر أنها أبلغت الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، فور الانتهاء من أعمال الإصلاح وعودة الخدمة لطبيعتها، مشيرةً إلى أن سيادته كان يتابع الموقف أولًا بأول، وقد كلف الشركة بسرعة إنهاء الأعمال الفنية اللازمة في أقل وقت ممكن، واتخاذ كافة الإجراءات لضمان استمرار الخدمة دون تأثر المواطنين.

وأكدت رئيس الشركة أن فرق الطوارئ والصيانة نجحت في إنهاء أعمال الإصلاح في وقت قياسي، وتمت إعادة ضخ المياه تدريجيًا حتى عادت الخدمة إلى طبيعتها بالكامل، مشددة على حرص الشركة على التدخل الفوري لمواجهة أي طارئ، وتقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطنين.

ودعت المواطنين إلى التواصل مع الخط الساخن للشركة (125) في حال وجود أي شكاوى أو ملاحظات تتعلق بخدمات المياه أو الصرف الصحي.