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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بني سويف الـ 13 على مستوى الجامعات المصرية في تصنيف سيماجو

جامعة بني سويف
جامعة بني سويف
أ ش أ

أعلن رئيس جامعة بني سويف الدكتور منصور حسن، أن الجامعة حصلت على الترتيب 13 على مستوى الجامعات المصرية، وظهرت الجامعة في عدد 17 تخصصا أفضلها تميزاً مجال الطاقة، حيث حققت المرتبة 9 محليا، وذلك طبقا لنتيجة تصنيف سيماجو (SCImago) للجامعات 2025.

وقال حسن إن الجامعة حققت المركز 11 في العلوم البيطرية، و16 في طب الأسنان، والمرتبة 13 في العلوم الصيدلانية والسموم، والمرتبة 13 في الفيزياء والفلك، والمرتبة 15 في الاقتصاد والمحاسبة، والمرتبة 17 في طب الأسنان، والمرتبة 19 في العلوم البيئية، والمرتبة 21 في إدارة الأعمال والمحاسبة، والمرتبة 23 في العلوم الطبية، والمرتبة 24 في الكيمياء، والمرتبة 27 في العلوم الاجتماعية، والمرتبة 28 في الكيمياء الحيوية والبيولوجية الجزيئية، والمرتبة 29 في الرياضيات، والمرتبة 29 في علوم الحاسب، والمرتبة 30 في العلوم الزراعية والبيولوجية.

من جانبها، قالت الدكتورة سماء الدق، مدير مكتب التصنيف الدولي والتنمية المستدامة، إن تصنيف سيماجو يعتمد على مؤشر مركب يجمع بين ثلاثة مجموعات مختلفة من المؤشرات التي تقيم أداء البحث، مخرجات الابتكار، والأثر المجتمعي الذي يُقاس من خلال وضوح وجود المؤسسة على الويب.

وأضافت أن التصنيف لا يهدف فقط لقياس نتائج البحث العلمي فقط، بل يمتد لقياس النظام الواسع للابتكار والآثار المُرتبطة بالأنشطة البحثية والمنفعة المُجتمعية الناتجة عنه وفقًا للمعايير والمؤشرات ذات الأوزان النسبية المختلفة.

رئيس جامعة بني سويف الجامعات المصرية العلوم البيطرية العلوم الصيدلانية

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